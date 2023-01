Volley – I risultati del weekend della VAP: sconfitta in B1, vince l’U16

Se uno guarda solo il punteggio finale può pensare ad un’agevole vittoria delle cremasche, ma, se il primo set fosse stato vinto dalle Piacentine (che hanno sciupato la palla per il set sul 24 a 23 a loro favore) forse avremmo potuto assistere ad una partita dall’andamento molto diverso.

Il fatto di non essere riuscite a chiudere un set così combattuto e molto ben giocato da entrambe le squadre, ha forse demoralizzato un po’ le giovani giocatrici di Mineo che infatti pagano subito un brutto inizio di secondo set concedendo un vantaggio incolmabile alle avversarie che lo vincono 25 a 17 .

Lo stesso canovaccio si ripete anche nel terzo ed ultimo set dove uno svantaggio iniziale importante non viene più rimontato dalle piacentine (25 a 16 il punteggio finale del terzo set).

Resta il rammarico di non aver vinto il primo set che avrebbe potuto indirizzare la gara in modo diverso, ma va detto, ad onor del vero, che il gioco compagine cremasca è stato veramente di alto livello e, a detta di molti addetti ai lavori, uno dei migliori espressi in questo girone di B1. La velocità del gioco e l’imprevedibilità di molte azioni di attacco oltre ad una fortissima difesa fanno di questa squadra Cremasca una delle pretendenti alla vittoria finale.

Enercom Fimi Crema – Galbiati VAP 3-0

(26-24, 25-17, 25-16)

GALBIATI VAP: Pierdonati 4 punti, Fabbri 1, Piomboni 11, Iacona 11, Gazzola (libero), Del Core 9, Borri, Magnabosco 1, Di Luzio. N.E: Arbore, Viganò, Ruggeri, Muller (L2), Pedrolli. All: MIneo e Chiodaroli

Netta vittoria dell’U16

La prima partita del girone F termina con la vittoria della Vap con un netto 3 a 0. Il primo set vede le ragazze di casa un pò in difficoltà in difesa, inoltre faticano a costruire le azioni per realizzare attacchi efficaci.

Dopo la metà delle prima frazione di gioco, coach Mineo, insoddisfatto dell’andamento della gara, richiama un time out dando la scossa giusta alle ragazze, le quali iniziano ad ingranare riuscendo ad aggiudicarsi il primo set con il risultato di 25 a 22.

Il secondo set, vede le ragazze più concentrate e determinate, infatti chiudono la seconda frazione di gioco con il punteggio di 25 a 14.

Il terzo set ancora meglio di quello precedente vede la squadra casalinga aggiudicarsi set e partita con il terzo parziale terminato a 25 a 10.

VAP BIOPRO PC – VTB PROGRESSO BO 3-0

(25-22, 25-14, 25-10)

VAP BIOPRO PC: Arbore 2, Bergonzi 2, Borri L. 7, Della Corte 13, Di Luzio 5, Dodi 5, Nasi 1, Pedrolli 10, Ruggieri (L), Trevisan, Ucovic 15. 1°All.: Mineo, 2°All.: Chiodaroli, Dirigente: Gionelli.

VTB PROGRESSO COOP SPETTACOLO BO: Bianco, Cacciari, Cinti, Coltelli (L1), Fabbri, Frignani, Furculita, Gangemi (L2), Giudicini, Langiu, Morelli, Pasqualini, Simone (K), Verzella. 1°All.: Quaia, 2°All.: Casadio, Dirigente: Ciccimarra.