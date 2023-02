Serie B – Seconda trasferta consecutiva per i Bees: si vola a San Miniato contro l’Etrusca Basket

Dopo il ko patito in trasferta contro la seconda forza del campionato, i Fiorenzuola Bees di coach Gianluigi Galetti si riapprestano a mettersi in viaggio per la seconda trasferta consecutiva. Alle ore 18.00 di domenica 12 febbraio, infatti, i gialloblu andranno a far visita ad Etrusca San Miniato nella sfida valevole per la 19° Giornata del Campionato Serie B Girone C Old Wild West.

Un campionato ”azzoppato” letteralmente dalla rinuncia alle partite da parte di Firenze, che quindi a livello di classifica vedrà da qui alla fine squadre con turni da recuperare; al netto di questo, con le prime 9 di campionato attualmente a partite pari, i Bees si ritrovano al quarto posto a braccetto di Bakery Piacenza e Luciana Mosconi Ancona.

Con 20 punti in cantiere, Fabriano è a 3 partite di distacco, mentre alle spalle si stagliano le ombre minacciose di New Flying Balls Ozzano e Basket Jesi Academy, entrambe a 2 punti dal terzetto sopra menzionato. Una valida ragione per la squadra di capitan Pederzini di andare alla ricerca di una vittoria fondamentale nella sfida in trasferta su un campo difficile contro una San Miniato altrettanto desiderosa di punti.

Il punto su San Miniato

I 10 punti totalizzati finora dai toscani, dopo le vittorie nell’ultimo turno di Empoli e Matelica, non sono sufficienti per garantire all’Etrusca sufficiente tranquillità, con la squadra di coach Marchini che vorrà essere sospinta dal proprio pubblico alla caccia della vittoria contro i Bees.

Dal canto proprio, in una stagione funestata di infortuni, ai rientri nella scorsa partita di Magrini e Preti, che hanno stretto i denti per affrontare Faenza, si è aggiunto il forfait di Giorgi per un problema fisico. I guai del lungo gialloblu verranno valutati nelle ore antecedenti al match per capire il suo effettivo utilizzo da parte dello staff tecnico dei Fiorenzuola Bees.

San Miniato nell’ultima gara ha dovuto alzare bandiera bianca ad una roboanta Basket Jesi Academy, che ha scavato un gap importante in un terzo parziale da 25-13 per chiudere la sfida sul 90-73. Nonostante il ko, per la squadra toscana di coach Marchini sono state positive le prestazioni di Tozzi, Spatti e Ohenhen, tutti e tre in doppia cifra personale.

I toscani arrivano al match contro i Fiorenzuola Bees con un record di 1-3 da inizio 2023, con l’unica vittoria casalinga arrivata ai danni di Bakery Piacenza per 71-60.

Il top scorer stagionale di Etrusca San Miniato è Niccolò Venturoli, guardia classe 2000 che con i suoi 14,6 punti di media ed un ottimo 53% da 2 punti sta eccellendo nella squadra toscana.

La squadra di coach Marchini vorrà impostare una gara a basso numero di possessi, puntando molto sulla metà campo difensiva. Di avviso diametralmente opposto sarà l’indirizzo che vorrà dare alla gara coach Galetti, con i Bees che vorranno cercare da subito le proprie bocche da fuoco offensive alzando i ritmi della sfida negli interi 40 minuti.