Volley – La Gas Sales Piacenza non convince, Milano completa la rimonta e vince al tie-break

Ci aspettavamo una battaglia e così è stata, il primo dei quattro scontri diretti consecutivi lascia l’amaro in bocca ai tifosi della Gas Sales Piacenza. Sopra di due set i Biancorossi non sono riusciti a concretizzare il vantaggio acquisito lasciando ai Biancoblu modo di ribaltarla grazie alla grande qualità in battuta e la tenacia caratterizzante delle squadre di coach Piazza.

L’MVP della partita è Otsuka, subentrato ad un sottotono Kaziyski nel terzo set, ma grande merito va dato anche a Loauti e Reggers, trascinatori ed instancabili martelli offensivi con rispettivamente 20 e 21 punti.

La grande nota dolente è sicuramente la troppa difficoltà della ricezione Piacentina che si conferma un punto debole, costringendo Brizard a macinare chilometri per poter servire i propri attaccanti in maniera accettabile.

La buona notizia, invece, è quella di un ritrovato Yuri Romanò da 26 punti che ha provato da protagonista a mantenere vive le speranze dei tifosi, nonostante il tie-break resti la bestia nera della squadra di Anastasi, infatti diventano ormai troppe le partite portate al quinto set e non concretizzate.

Per i Biancorossi ci sarà una settimana per rifiatare, visto lo stop per la Final Four di Coppa Italia, poi inizierà un mese e mezzo infuocato, i prossimi tre match contro Civitanova, Trento e Verona saranno decisivi in ottica piazzamento playoff.

La cronaca

Sbaglia l’alzata Porro, Reggers regala il primo vantaggio a Piacenza 0-1. Mani out di Louati su Romanò 1-2. Muro dei Biancorossi ai danni di Kaziyski, time out chiamato da Piazza 1-4. Ace di Reggers, Milano accorcia 3-5. Errore al servizio di Reggers 7-5. Diagonale stretta di Reggers che regala il meno uno 6-7. Scambio prolungato condito da ottime difese, ad avere la meglio è Romanò 7-8. Gioca d’astuzia Maar che rallenta la rincorsa e pesca la mano esterna di Porro 8-9. Diagonale di Kovacevic che pesca il muro scomposto di Reggers 10-11. Pipe vincente di Louati, Milano avanti 14-13. Palla velocissima giocata da Brizard per Simon 15-15. Ace di Porro, Time out Piacenza 17-15. Ace di Simon, set in parità 18-18. Parallela profondissima di Romanò che pesca la linea di fondo 19-19. Muro di Kovacevic che regala il break 19-20. Ace di Brizard 19-21. Risponde dai nove metri Reggers, time out Anastasi 21-21. Attacco altissimo di Romanò che tocca le mani del muro 22-23. Ancora un positivo Romanò in attacco 23-24. Muro di Kovacevic che chiude il primo set 24-26.

Secondo set 21-25

Mani out di Kovacevic, Piacenza dopo tre punti consecutivi dell’Allianz torna sotto 5-3. Ace di Schnitzer 6-3. Pipe vincente di Louati che tocca le mani di Galassi 7-3. Variazione in battuta di Brizard che beffa con una palla corta la ricezione di Louati 7-6. Ace di Reggers che va fortissimo in posto sei 9-6. Pallonetto spinto di Galassi che va a schiantarsi dietro al muro di Caneschi 9-9. Primo tempo vincente di Caneschi 11-10. Pallonetto vincente di Reggers toccato dal muro di Piacenza 17-16. Bravo Catania a tenere una gran battuta di Brizard, poi arriva il primo tempo di Caneschi 19-20. Muro di Mandiraci in parallela su Barotto 20-21. Ace fortunato di Galassi con l’aiuto del nastro 20-23. Super muro di Mandiraci su Reggers 20-24. L’errore al servizio di Caneschi concede il secondo set alla Gas Sales 21-25.

Terzo set 25-21

Invasione aerea di Brizard, avanti Milano 5-2. Contrasto a rete vinto da Schnitzer e pallone che cade, time out Piacenza 6-2. Parallela potentissima di Romanò che pesca le mani di Otsuka e termina out 8-4. out il servizio di Romanò 9-5. Errore in attacco di Caneschi 10-7. Muro in ritardo di Galassi, ne approfitta Reggers con la diagonale vincente 13-9. Ace di Porro in zona di conflitto, time out Piacenza 14-9. Ace di Brizard 15-11. Muro di Galassi sul primo tempo di Schnitzer 15-12. Muro di Otsuka su Kovacevic che infiamma il palazzetto 17-13. Ace di Schnitzer con Mandiraci che non riesce a contenere 19-14. Super palla di Brizard che attraversa tutto il campo in orizzontale per servire Romanò da seconda linea, a terra la parallela dell’opposto biancorosso 20-17. Servizio out di Maar 22-18. Errore di Kovacevic in battuta, Milano si aggiudica il terzo parziale 25-21.

Quarto set 25-22

Attacco in palleggio di Louati con il pallone che si insacca tra muro e rete 2-0. Invasione in attacco di Romanò, vantaggio Milano 4-2. Primo tempo attaccato altissimo da Simon 6-4. Super diagonale di Romanò che sfrutta il muro Meneghino con il mani out 7-5. Errore al servizio di Brizard 8-6. Primo tempo di Simon che giganteggia e schianta nei tre metri 11-9. Ace di Porro, time out Piacenza 12-9. In emergenza Brizard alza ad una mano una gran palla per Romanò che in diagonale non perdona 15-13. Grande turno in battuta di Brizard che mette in grande difficoltà la ricezione avversaria, Louati regala una slash a Romanò che mette a segno con facilità il 15-14. Ace di Reggers su uno Scanferla in difficoltà 17-14. Pallonetto killer di Kovacevic in posto tre 18-15. Servizio out di Galassi 19-16. Diagonale vincente di Louati con Kovacevic che non tiene in difesa, il pallone scappa in tribuna 20-16. Ace di Simon che beffa la ricezione con un pallone corto 22-20. Parallela vincente di Otsuka, set ball Milano 24-21. Chiude il set Reggers, Milano porta il match al tie break 25-22.

Tie break 15-9

Grande colpo di Kovacevic in diagonale, non tiene la difesa di Milano 2-2. Pallonetto spinto a segno di uno scatenato Otsuka, costretto al time out Anastasi 4-2. Invasione a muro di Reggers, Milano sempre a più due 6-4. Ace di Reggers su Scanferla 7-4. Primo tempo vincente di Caneschi dopo uno scambio prolungato, cambio campo 8-5. Muro di Louati, secondo time out Piacenza 9-5. Primo tempo alla velocità del suono di Simon nei tre metri 10-6. Mani out di Reggers in parallela, scappa Milano 11-6. Errore dai nove metri di Porro 13-8. Errore di Brizard al servizio, match ball Milano 14-8. La parallela di Otsuka consegna la vittoria a Milano 15-9.

Robertlandy Simon

“Abbiamo giocato una buona partita, ma abbiamo commesso errori nei momenti decisivi. Abbiamo subito la battuta di Milano e dobbiamo certamente migliorare in determinate situazioni di gioco”.

Allianz Milano – Gas Sales Piacenza 3-2

Allianz Milano: Porro 5, Louati 20, Schnitzer 11, Reggers 21, Kaziyski 2, Caneschi 7, Staforini (L), Zonta, Catania (L), Barotto, Gardini, Otsuka 11. Ne: Larizza, Piano. All. Piazza.

Gas Sales Piacenza: Brizard 5, Kovacevic 13, Galassi 9, Romanò 26, Maar 10, Simon 10, Loreti (L), Mandiraci 3, Scanferla (L), Bovolenta. Ne: Salsi, Ricci, Gueye. All. Anastasi.