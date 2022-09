Matteo Salvini a Piacenza: “Stupratori e spacciatori dovrebbero essere trattati come assassini, occorre rimettere in vigore i decreti sicurezza” – AUDIO

“Io non vengo a dire che se andremo al governo non ci saranno più stupri, però dico che quando erano in vigore i decreti sicurezza, quando si controllavano i confini del nostro paese, quando si assumevano forze dell’ordine e quando si accendevano telecamere i reati diminuivano”. Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha raggiunto Piacenza, ai Giardini Merluzzo, per incontrare i cittadini in vista delle prossime elezioni del 25 settembre. Dopo i recenti fatti di cronaca avvenuti nella nostra città, Salvini ha affrontato da vicino il tema della sicurezza.

“Occorre, e si può fare, assumere 10 mila tra poliziotti e carabinieri nel 2023, occorre riaccendere troppe telecamere oggi spente, occorre riprendere in mano il piano carceri che è fermo da troppi anni e occorre espellere i troppi clandestini che sono qui a delinquere”.

A tal proposito Salvini si è poi soffermato sulla violenza sessuale di Piacenza: “Per me lo stupratore deve essere trattato come un assassino. Perché chi sporca il corpo di un bimbo o di una donna per me è paragonabile a colui che toglie una vita, e in questo includo anche gli spacciatori che sono venditori di morte. Purtroppo se spacci a Piacenza, il giorno dopo torni a spasso. E il rischio è che se uno stupra in futuro lo possa rifare. In alcuni paesi è in vigore il trattamento farmacologico che ti impedisce di tornare a stuprare”.

“Per me è criminale spacciare droga ed è folle che ci siano politici che invitino al consumo e allo spaccio, non lo dico da senatore della Lega, lo dico da papà. Combatterò ogni tipo di droga e mi opporrò a qualsiasi tipo di liberalizzazione. Inviterei coloro che parlano di droga con leggerezza a farsi un giro a San Patrignano”.

“Il centrodestra qualche errore lo ha commesso perché quando i cittadini si esprimono hanno sempre ragione. Però l’aria che tira è quella di un cambiamento, abbiamo perso il primo tempo e in democrazia funziona così. Contiamo di vincere il secondo tempo”.