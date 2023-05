Volley – La Gas Sales Piacenza U15 è Vicecampione d‘Italia, Zlatanov MVP

L’Under 15 di Gas Sales Piacenza è Vicecampione d’Italia. In finale è stata superata in poco meno di due ore di gioco dal Volley Treviso per 3-1 (25-22, 20-25, 23-25, 21-25) al termine di una gara bella e tirata. Dopo aver vinto il primo set la formazione biancorossa ha dovuto fare i conti con il ritorno dei veneti.

È stata battaglia soprattutto nel terzo e quarto parziale quando i biancorossi hanno recuperato anche uno svantaggio di sei lunghezze, si è giocato davanti ad un folto pubblico, la gara è stata diretta da Laura Monti e Gabriele Farnesi e ha offerto ottimi momenti di pallavolo. Presente anche la Presidente Elisabetta Curti oltre al Direttore Generale Hristo Zlatanov e al Direttore Sportivo Alessandro Fei.

Dopo una stagione di soli successi l’Under 15 di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza conosce il primo stop qui a Prato nella Finale che assegnava lo scudetto. In tutta la stagione la formazione biancorossa non ha mai perso una partita sia a livello interterritoriale che interregionale. E qui alle Finali nazionali cinque vittorie prima dello stop per mano di Treviso.

Alla Finale la formazione biancorossa ci è arrivata dopo aver vinto il proprio girone e aver battuto nei Quarti di Finale i pari età della Cucine Lube Civitanova per 3-0 (25-23, 25-19, 25-20) e quindi in Semifinale la formazione laziale del Marino Pallavolo ASD per 3-0 (25-19, 25-22, 25-18).

A fine partita le premiazioni delle sedici squadre finaliste e assegnazione dei premi individuali. Per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza second gradino del podio, coppa e medaglia d’argento. Per Manuel Zlatanov premio come migliore giocatore della manifestazione, a consegnarglielo Monica Cresta tecnico della nazionale azzurra giovanile.

Renato Barbon, allenatore Under 15

“Ha vinto la squadra più abituata a giocare queste partite, arrivare secondi lascia sempre un po’ l’amaro in bocca ma devo dire che abbiamo giocato una buona fase finale nazionale. Siamo partito bene poi ci è venuto a mancare qualcosa ma soprattutto è stato Treviso a crescere tanto nel corso della partita, il nostro reale obiettivo era quello di entrare tra le prime otto squadre in Italia, certo che essere in finale ci ha fatto sognare anche il tricolore. Sono orgoglioso di questi ragazzi, abbiamo affrontato una squadra forte e più abituata di noi a giocare certe partite”.

Gas Sales Piacenza – Volley Treviso 1-3

(25-22, 20-25, 23-25, 21-25)

La rosa

Francesco Rodriguez, Gabriele Veneziani, Manuel Zlatanov, Elia Aquino, Federico Luciani, Lorenzo Bonetti, Gonzalo Dylan Cherrez Paredes, Alessandro Gualla, Lorenzo Maffini, Nilo Cometti, Elio Capurri, Yassine Chebbi (L), Tommaso Andreatti (L), Karim Nonni. All. Renato Barbon, Davide Aquino.

ASCOLTA LO SPORT PIACENTINO SU RADIOSOUND