Volley, play off serie B – La corsa della Canottieri Ongina si interrompe a Malnate (3-1)

Finisce sul campo di Malnate l’avventura-play off della Canottieri Ongina nella post-season di serie B maschile. In quella che di fatto era una prima finale senza appello della fase 2 (girone tra seconde), la formazione di Gabriele Bruni ha ceduto 3-1 allo Yaka Volley e ha dovuto così interrompere il cammino verso l’A3, che invece proseguirà per la formazione lombarda, a giocarsi il pass in un nuovo raggruppamento in compagnia di Mantova e Scanzorosciate.

Dopo aver battuto 3-0 l’Arredopark Dual Caselle mercoledì scorso, i piacentini si giocavano l’approdo all’ultima fase dove la vittoria con qualsiasi risultato qualificava al turno successivo. In un palazzetto caldo, però, i gialloneri di Gabriele Bruni non sono riusciti ad arginare la verve dello Yaka, capace di mettere i bastoni nelle ruote agli ingranaggi di Monticelli. Una battuta insidiosa ha causato problemi alla ricezione e ha limitato l’attacco piacentino, soprattutto al centro; viceversa, la fase break è stata di difficile interpretazione. Così, alla Canottieri Ongina non sono bastati i 25 punti dello schiacciatore Alexander Chadtchyn e i 24 dell’opposto Henry Miranda e neanche la reazione del terzo set, perché nel quarto Malnate ha preso il largo chiudendo i conti sul 25-16.

YAKA VOLLEY MALNATE-CANOTTIERI ONGINA 3-1

(25-21, 25-22, 22-25, 25-16)

YAKA VOLLEY MALNATE: Favaro 17, Ruo 17, Ferrario 19, Daverio 9, Croci 6, Guizzardi 2, Caletti (L), Regattieri, Bollini, Gasparini. N.e.: Bilato, Rodini, Giambiasi (L). All.: Mattiroli

CANOTTIERI ONGINA: Marcoionni 3, Miranda 24, Miglietta 7, De Biasi B. 3, Ramberti 1, Chadtchyn 25, Rosati (L), Frascio 2, Boschi, De Biasi M. 1. N.e.: Zorzella, Ousse, Paratici, Sala (L). All.: Bruni

ASCOLTA LO SPORT SU RADIOSOUND