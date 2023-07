Volley – Luca Cinelli nuovo direttore dell’area tecnica promozionale e agonistica giovanile del Consorzio MioVolley

Luca Cinelli è il nuovo direttore dell’area tecnica promozionale e agonistica del Consorzio MioVolley. Il tecnico, che già da due anni collabora con il Consorzio per lo sviluppo del settore promozionale e che ha allenato anche la formazione di serie C nella stagione 2022/23, passa quindi a ricoprire un importante ruolo di coordinamento nell’ottica del potenziamento delle attività dedicate al settore giovanile.

«Nella stagione appena conclusa il lavoro svolto nel settore promozionale è stato importante sia in termini di numeri che di qualità. Una nostra formazione ha conquistato la finale regionale S3 White perdendo per 2-1 con Parma mentre per l’S3 Green siamo arrivati secondi in provincia».

«In aggiunta a quelli già esistenti in tutta la provincia partiranno altri due centri minivolley per offrire maggiore capillarità, fattori molto positivi sono la strutturazione con smart coach e allenatori. Lo spirito di aggregazione e di squadra si deve riflettere su gruppi solidi che possano poi arrivare al giovanile».