Venerdì Piacentini, il 7 luglio torna il Gran Galà del Pattinaggio Artistico in Piazza Cavalli

Il 7 luglio torna l’appuntamento con i “Venerdì Piacentini”, una manifestazione importante non solo in città, che grazie ai suoi eventi a 360 gradi registra oltre 280.000 presenze, con un numero di turisti che supera il 45% del totale.

Scorrendo il programma venerdì 7 luglio ritorna il “GRAN GALA’ DEL PATTINAGGIO ARTISTICO”. Si tratta ormai uno degli appuntamenti più attesi dei Venerdì Piacentini, un successo che si ripete ogni anno dal 2011. I campioni internazionali del pattinaggio artistico a rotelle si esibiranno per tutta la serata in piazza Cavalli, trasformata per l’occasione in una pista professionale. Lo show, organizzato dall’associazione sportiva Gymnasium, presenterà anche momenti dedicata alla danza e ad altre performance artistiche. L’evento inizierà alle ore 21.30.



ICW WRESTLING



Per la prima volta in Emilia, gli atleti della Italian Championship Wrestling, terza federazione europea per numero di spettacoli organizzati, si contenderanno la cintura di campione sul ring dei Venerdì Piacentini. L’evento è previsto dalle ore 22 in Piazza Duomo.

La musica

Spazio al jazz invece dalle ore 22 in via San Siro con “DJANGO’S CLAN | LIVE”, mentre in Piazza Borgo si potrà ascoltare la surf music degli OPERATION OCTOPUS | LIVE. Corso Vittorio Emanuele invece si trasformerà in una via rock dalle ore già grazie alla musica rock suonata dal vivo degli Zebra Fink.

PIACENZA MEMES



L’irriverenza e l’ironia di Piacenza Memes cappottano i Venerdì Piacentini. Dalla base di Largo Battisti dalle ore 19.30 partiranno una serie di iniziative folli, veri e propri agguati come le interviste del T-Rex o le guasconate sui palchi del festival. In alto le coppe (e i salami) per brindare insieme a chi ha fatto della leggerezza e dell’umorismo una vera e propria filosofia.





SCACCHI IN STRADA

L’Asd Scacchi Club Piacenza porta nel cuore dei Venerdì Piacentini il gioco di strategia più famoso del mondo. Nati in India intorno al VI secolo d.C., gli scacchi giunsero in Europa verso l’anno 1000, diffondendosi rapidamente. La sfida è aperta a chiunque lo desideri dalle ore 21.15.

VENERDÌ PIACENTINI | ARTE CIRCENSE

Spazio agli artisti circensi, a trampolieri, mangia fuoco, acrobati, danzatrici e giocolieri. Nelle vie del centro storico come via XX Settembre, Corso Vittorio Emanuele II, via Calzolai e via Sopramuro, uno show itinerante con un programma che è una continua sorpresa per tutti.

Clicca qui per consultare il programma completo con tutti gli eventi del 7 luglio.