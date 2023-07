Ciclismo su Pista – Vittoria Grassi e Anita Baima (VO2 Team Pink) convocate agli Europei Juniores ad Anadia

Missione continentale in maglia azzurra per due portacolori della Bft Burzoni VO2 Team Pink, le Junior Vittoria Grassi e Anita Baima, convocate dalla nazionale italiana per partecipare ai Campionati Europei e Under 23 su pista in programma dall’11 al 16 luglio ad Anadia, in Portogallo.

Le due “panterine” torinesi fanno parte della numerosissima spedizione azzurra (38 elementi complessivi) guidata da Marco Villa e Dino Salvoldi. Per le due portacolori della formazione

Stefano Peiretti, direttore sportivo VO2 Team Pink

“Questa nuova convocazione agli Europei su pista conferma la lunga tradizione della nostra società che ci vede sempre presenti alla rassegna continentale di questo settore. Quest’anno saremo rappresentati da Anita Baima e Vittoria Grassi, che sono in un ottimo stato di forma e potranno ben figurare nella manifestazione. La chiamata in azzurro è un onore per la nostra squadra, la nostra società e tutti gli sponsor che quotidianamente compiono sforzi per permettere la nostra attività. Un grosso in bocca al lupo alle “panterine” impegnate ad Anadia e a tutte le ragazze della nazionale italiana per portare in alto i colori dell’Italia”.

Vittoria Grassi

Torinese di Grugliasco classe 2005, Vittoria Grassi è alla sua seconda stagione in maglia azzurra in categoria. Nel 2022 ha partecipato agli Europei Junior sempre ad Anadia vincendo la medaglia d’oro nell’Inseguimento a squadre, specialità che l’ha vista poi argento iridato nella rassegna di Tel Aviv (Israele). Ora i secondi Europei all’orizzonte.

Anita Baima

Torinese di Ciriè classe 2006, Anita Baima è alla sua prima convocazione azzurra su pista e in una grande rassegna internazionale, avendo debuttato in nazionale quest’anno su strada all’Epz Omloop Van Borsele in Olanda. Un esordio amaro, con una caduta rovinosa e un conseguente stop per infortunio da cui si è progressivamente ripresa.

