Volley – L’Under 15 di Gas Sales Piacenza è Campione Regionale. Parteciperà alla Fase Nazionale

Gas Sales Piacenza Under 15 si è laureata Campione Regionale. E la giovane formazione biancorossa sarà protagonista per il secondo anno consecutivo alla seconda fase delle Finali Nazionali Giovanili Under 15 maschile in programma a Prato dal 16 al 21 maggio 2023.

Avendo vinto il titolo regionale Gas sales Bluenergy Volley Piacenza è tra le prime 16 squadre in Italia. Alla Fase Nazionale è inserita nel girone H insieme alle prime classificate di Toscana e Friuli e alla squadra che accederà dal girone di qualificazione.

I giovani biancorossi, allenati da Renato Barbon e Davide Aquino con assistente coach Teodoro Hryn, nella Final Four Regionale Under 15 maschile giocata al Palasport Lionello Leoni Principale di Collecchio in provincia di Parma davanti ad un folto pubblico ha superato in semifinale la Wimore Energy Volley Parma per 3-0 (25-8, 25-22, 25-13). Quindi in Finale ha affrontato la Consar Ravenna e vinto per 3-0 (25-14, 25-15, 25-15). Ravenna in semifinale aveva avuto la meglio sulla Pallavolo Bologna per 3-1 (25-23, 21-25, 25-12, 25-19).

Isabella Cocciolo, Amministratore Delegato di Gas Sales Piacenza

“Siamo orgogliosi del traguardo raggiunto per il secondo anno consecutivo dai nostri ragazzi. L’obiettivo della nostra società è puntare sempre di più sul settore giovanile e fare crescere i nostri giovani, partecipare alle Finali Nazionali per loro non deve comunque essere solo un motivo di orgoglio ma anche e soprattutto una esperienza da ricordare nel tempo”.

Al termine della Finale Regionale le premiazioni delle due squadre e l’assegnazione dei premi individuali assegnati tutti ai giocatori di Gas Sales Piacenza. Miglior giocatore Manuel Zlatanov, migliore libero Tommaso Andreatti, migliore schiacciatore Federico Luciani, migliore palleggiatore Elia Aquino.

La rosa

Dimitrije Janicijevic, Samuele Cigala, Gabriele Veneziani, Manuel Zlatanov, Elia Aquino, Federico Luciani, Lorenzo Bonetti, Gonzalo Dylan Cherrez Paredes, Alessandro Gualla, Lorenzo Maffini, Nilo Cometti, Elio Capurri, Yassine Chebbi (L), Tommaso Andreatti (L). All. Renato Barbon, Davide Aquino, Teodoro Hryn, dirigente accompagnatore Francesco Di Leo.