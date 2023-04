Volley, Superlega – La Gas Sales Piacenza spazzola via Milano in Gara 1 della Finale 3°/4° Posto

Gas Sales Piacenza fa la voce grossa con Allianz Milano e in neppure un’ora e mezza di gioco vince Gara 1 della Finale 3° / 4° Posto che si gioca al meglio delle cinque partite. Il primo passo verso la Champions League della prossima stagione è dei biancorossi bravi a mettere all’angolo Milano fin dai primi scambi. Due set dominati con un Romanò sugli scudi (88% e 60% in attacco) ed tanta efficacia dalla linea dei nove metri oltre ad una buona prova a muro.

Poi nel terzo parziale partenza bruciante di Piacenza (5-0), set che sembra tutto in discesa (10-5 e 18-10) poi la reazione di Milano che capitalizza qualche passaggio a vuoto dei padroni di casa ed impatta a quota 21. La reazione di Piacenza è immediata, piazza un parziale di 4-1 condito da due muri consecutivi e vince Gara 1. Simon chiude con un 71% in attacco e cinque block in piazzati, Caneschi con il 71% in attacco e Lucarelli con il 73%.

Mercoledì 3 maggio (ore 20.30) a Milano secondo atto di questa Finale che assegna alla vincitrice della serie il pass per la prossima Cev Champions League mentre la perdente giocherà la Cev Volleyball Cup.

Massimo Botti (allenatore)

“Ero curioso di vedere come avrebbe reagito la squadra dopo la partita di Trento, devo dire che ho visto una bella reazione ma non dimentichiamoci che questa è solo la prima partita. A Milano affronteremo una squadra ben diversa che ha dimostrato sul finire del terzo set il suo valore e sappiamo bene che vincere a Milano non è facile, questi play off lo hanno detto chiaramente. Abbiamo giocato una buona pallavolo, possiamo fare meglio nel contrattacco, qualche occasione non l’abbiamo sfruttata al meglio”.

GAS SALES PIACENZA – ALLIANZ MILANO 3-0

(25-17, 25-16, 25-22)

GAS SALES PIACENZA: Lucarelli 10, Simon 11, Romanò 15, Leal 13, Caneschi 7, Brizard 2, Scanferla (L), Gironi, Recine. Ne: Basic, Hoffer (L), Alonso, Cester, de Weijer. All. Botti.

ALLIANZ MILANO: Loser 9, Patry 10, Mergarejo 6, Piano 6, Porro, Ishikawa 7, Pesaresi (L), Bonacchi, Vitelli, Fusaro. Ne: Lawrence, Colombo (L), Ebadipour. All. Piazza.