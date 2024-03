Volley – Milano-Gas Sales Piacenza 3-2, i biancorossi vincono i primi due set, ma cedono gara 4 a Milano: la serie si deciderà a gara 5

Non basta la prestazione monstre di Yuri Romanò, autore di 29 punti. Non bastano nemmeno i primi due set vinti con fatica da Gas Sales Piacenza, annullando set point ai milanesi. I biancorossi si vedono superare in rimonta dall’Allianz Milano e cedono gara 4 al tiebreak.

Nella prima parte Piacenza gioca una gara di grande concentrazione e riesce a recuperare i lombardi nello score. Il vero protagonista è l’opposto biancorosso, che gioca senza ombra di dubbio la miglior partita della sua stagione. Sul 2-0 sembra che gli ospiti possano chiudere partita e serie, ma non è così. La formazione di Piazza non è squadra da alzare bandiera bianca. Dalla panchina arriva l’aiuto decisivo di Mergarejo, che assieme all’impeccabile Ishikawa, ha spostato nettamente gli equilibri della gara dalla parte dei lombardi. Il contraccolpo psicologico degli emiliani nel tiebreak è evidente. Milano, che era spalle al muro, vince la partita e porta la serie in gara 5. Mercoledì sera, al Palabanca, alle 20:30, il verdetto finale: la gara che deciderà chi passerà il turno alle semifinali

I sestetti

GAS SALES PIACENZA: Romanò, Brizard, Leal, Lucarelli, Caneschi, Simon, Scanferla (L). All. Anastasi

MILANO: Reggers, Porro, Ishikawa, Kaziyski, Vitelli, Loser, Catania (L). All. Piazza

La cronaca

Piacenza parte fortissimo 5-2. Contro break di Milano 5-5. Pallonetto di Romanò 8-5 per Piacenza. Ishikawa trova la parità 9-9. Errore di Romanò 9-9. Pipe di Leal 10-11. Muro di Reggers 12-12. Errore di Reggers al servizio 12-13. Lucarelli ricambia 13-13. Errore di Kazyiski 13-14. Primo tempo di Caneschi 13-15. Leal tocca l’asta 14-15. Reggers al secondo attacco consecutivo 15-15. Si prosegue punto a punto 16-16. Grande attacco di Romanò 16-17. Reggers risponde 17-17. Muro a tre di Milano 18-17, sorpasso dei lombardi. Diagonale stretta di Romanò 18-18. Caneschi sbaglia il servizio 19-18. Altro attacco di prepotenza di Romanò (già al suo settimo punto personale).

Altra bordata di Ishikawa 20-19. Romanò risolve una palla difficilissima 20-20. Muro out di Reggers 21-20: Anastasi chiama timeout. Errore di Kazyiski dai 9 metri 21-21. Devastante Romanò e Piacenza sorpassa 21-22. Errore in attacco per Reggers 21-23 e Piazza chiama timeout. Primo tempo di Vitelli 22-23. Ace di Vitelli 23-23. Timeout chiamato da Anastasi. Free ball di Porro 24-23. Errore di Viterlli 24-24. Errore di Romanò 25-24. Grande pipe di Lucarelli 25-25. Pipe di Leal 25-26: primo set ball per Piacenza. Mani out di Loser 26-26. Ishikawa spara out 26-27: secondo set point per Piacenza. Mani out di Kaziyski 27-27. Lucarelli a bersaglio 27-28, terzo set point biancorosso. Erroraccio di Brizard 28-28. Diagonale vincente di Lucarelli 28-29. Kaziyski spara out 28-30!

Set set

Ace Kaziyski 2-0. Decimo punto di Romanò 2-1. Primo tempo di Vitelli 3-1. Milano si porta sul 6-2 e Anastasi non attende oltre per chiamare timeout. Ace di Romanò 4-6. Romanò in formato stellare 5-6 ed altro ace dell’opposto della nazionale italiana! Grande attacco di Romanò che continua a fare quello che vuole 7-6. Errore di Leal 8-6. Vitelli questa volta mura Romanò 9-6. Primo tempo di Caneschi 9-7. Muro out di Lucarelli 8-10. Servizio piazzato di Brizard ed ace 10-9. Pipe di Ishikawa 11-9. Reggers spara out 11-10. Ishikawa da posto 4 (12-10). Errore di Simon 11-13. Leal passa sopra al muro a tre 13-12. Primo tempo di Loser 14-12. Pipe di Ishikawa 15-12. Primo tempo di Caneschi.Milano avanti 16-13. Errore di Canschi al servizio 14-17. Reggers restituisce il “favore” 17-15.

Altro errore dai 9 metri: è Brizard a commetterlo 15-18. Primo tempo di Simon 18-16. Mani out di Dirlic 19-16. Parallela di Romanò19-17. Ishikawa da posto 4 (20-18). Muro di Edo Caneschi 20-19! Romanò ancora decisivo 20-20! Romanò fa un altro punto spettacolare e porta Piacenza avanti 20-21! Romanò ha il 70% in attacco! Ace di Romanò 20-22! Muro di Loser su Romanò 21-22. Muro di Mergarejo 22-22. Ace di Ishikawa 23-22. Caneschi in primo tempo 23-23. Mergarejo regala il set point a Milano 24-23. Lucarelli annulla il set point 24-24. Ace di Gironi 24-25! Ishikawa rimette la sfida in parità 25-25. Errore di Reggers 25-26. Simon chiude il set 25-27.

Terzo set

Muro di Loser 2-1 Milano. Ace di Loser 3-1. Pipe di Leal 3-2. Ace di Reggers 5-2. Milano conduce nello score 7-3. Pipe di Kaziyski 8-4 per i lombardi. Attacco vincente di Reggers 9-4. 18esimo punto personale di Romanò 9-5. Muro di Caneschi 9-6! Secondo muro consecutivo di Piacenza 9-7! Terzo muro consecutivo di Piacenza 9-8 e Piazza chiama timeout! Piacenza alza la voce a muro! Brizard 9-9. Porro attacca out e Piacenza sorpassa 9-10! Errore di Leal dopo un lungo turno al servizio 10-10-. Mani out di Romanò 10-11. Primo tempo di Loser 11-11. Errore di Lucarelli 13-12. Primo tempo di Simon 13-13. Errorei di Reggers e Lucarelli 14-14. Muro di Vitelli 15-14 e Milano passa a condurre.

Contro attacco di Leal 15-15! Muro di Vitelli su Romanò 17-16. Diagonale di Leal 17-17. Primo tempo di Caneschi 17-18. Romanò da posto 2 (20 punti per lui) 17-19 e timeout per Milano. Primo tempo di Loser 18-19. Errore di Romanò 19-19. Muro di Loser su Lucarelli 20-19 e timeout di Anastasi. Primo tempo di Caneschi 20-20. Primo tempo di Loser dopo tre muri di Piacenza 21-20. Pipe di Ishikawa 22-20. Primo tempo di Simon 22-21. Erroraccio di Brizard dai 9 metri 23-21. Lucarelli tiene in vita Piacenza 23-22. Mergarejo regala il set point a Milano 24-22. Ishikawa spara out 24-23. Pipe di Ishikawa chiude il set 25-23 e riapre la partita.

Quarto set

Partenza razzo di Milano 3-0. Simon regala il primo punto a Piacenza, poi però sbaglia il servizio. Muro di Caneschi 4-3. Ace di Loser 6-4. Mani out di Reggers 7-5. Mergarejo ferma Romanò 8-5. Ace di Reggers 9-5 ed Anastasi chiama timeout. Mani out di Lucarelli 9-6. Primo tempo di Vitelli 10-6. Lucarelli mette a terra un punto incredibile, dopo che lui stesso aveva salvato di tacco 11-8. Reggers attacca out 9-11. Piazza chiama timeout. Pipe di Mergarejo 12-9. Loser mura out 12-10. Sotto rete Ishikawa 13-10. Leal da posto 4 (13-11). Pallonetto di Mergarejo 14-11. Attacco vincente di Romanò 14-12. Milano avanti 16-13. Romanò è scatenato (25 punti per lui) 16-14.

Diagonale di Reggers 17-14. Attacco vincente di Romanò 17-15. Primo tempo di Loser 18-15. Ace di Simon 18-17. Questa volta Simon spara out 19-17. Mergarejo da posto 4 (20-17). Primo tempo di Caneschi 20-18. Mergarejo a tutto braccio 21-18. Leal a segno 21-19. Tocco a rete di Caneschi 22-19. Errore di Gironi 23-20. Primo tempo di Simon 23-21. Vitelli a bersaglio e Milano è a un passo dal tiebreak 24-21. Ace di Lucarelli 24-23. Timeout per Piazza. Terzo set point annullato: muro di Romanò 24-24. Errore di Lucarelli 25-24. Grandissimo attacco di Leal 25-25. Simon sbaglia dai 9 metri. Ace di Ishiwaka 27-25, sarà tiebreak all’Allianz Cloud di Milano

Tie break

Partono meglio i locali 3-1. Muro di Reggers 4-1. Timeout chiamato da Anastasi. Primo tempo di Simon 4-2. Muro di Loser su Romanò 5-2. Errore di Loser 3-5. Ace di Kaziyski 7-3. Pipe Ishikawa 8-4. Ace di Mergarejo 9-4. Altro ace di Mergarejo 10-4. Free ball di Porro 11-5. Ishikawa passa in mezzo al muro a due di Piacenza 12-5. Match ball 14-5. Finisce qui la serie andrà a gara 5: mercoledì sera si giocherà al Pala Banca di Piacenza la partita che decreterà il passaggio del turno o l’eliminazione.