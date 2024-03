Judo – Piacenza tre volte sul podio al Campionato Italiano U20 con Trongone, Asia e Thomas Sassi

Judo Piacenza tre volte sul podio agli italiani di Lotta. Sabato 23 Marzo, al Palafijlkam di Roma, è andato in onda il Campionato Italiano di lotta libera U20.

La società Judo Piacenza, unica del settore in città, ha portato in gara sei atleti ed è riuscita a salire sul podio federale per ben tre volte con Francesca Trongone, Asia Sassi e Thomas Sassi. In zona punti con un’ottima prestazione Loris D’Aguanno (quinto) e Alex D’Aguanno (settimo), mentre Christopher Aguirre Espinoza si è fermato al dodicesimo posto.