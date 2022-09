Volley – Quattro per quattro: per il Busa Trasporti le schiacciatrici Antola, Cordani, Ferri e Zucchi

Due volti nuovi e due riconferme: il Busa Trasporti affida posto quattro a Martina Antola, Azzurra Cordani, Greta Ferri e Loreley Zucchi per la stagione 2022/23 in serie C.

Il primo nome inedito è quello di Loreley Zucchi, giocatrice proveniente dalla Volley Academy Piacenza e cresciuta nell’Arda Volley prima delle esperienze con New Volley e River Volley 2001. Vengo da una stagione molto difficile a livello mentale, tanto che ho terminato la stagione a marzo. Ho scelto il MioVolley perché per questa stagione cercavo una società che mi facesse sentire come a casa dove poter crescere, divertirmi e soprattutto dove avere la mia rivincita dopo l’ultima stagione; fin da subito mi sono trovata molto bene sia con lo staff che con le giocatrici. Da questa stagione mi aspetto di crescere a livello tecnico per migliorarmi sempre, di mettermi alla prova ogni giorno e mi aspetto molto divertimento».

Il nome di Antola è nuovo soltanto nel roster a disposizione di coach Luca Cinelli

«É il mio quinto anno al MioVolley: ho deciso di rimanere in questa società perché in questi anni mi ha sempre dimostrato la sua serietà e mi sono sempre trovata bene – racconta la banda – Ho preferito però scegliere di giocare nel campionato di serie C per avere la possibilità di dare maggiormente il mio contributo in campo, in modo da poter avere più stimoli e cercare di migliorarmi ancora. Spero che questo sia un anno favorevole senza interruzioni legate al Covid, che abbiamo avuto negli ultimi anni, e di ottenere buoni risultati con la squadra».

Greta Ferri ha invece deciso di proseguire la sua avventura in serie C

«Mettermi di nuovo in gioco in questo campionato è per me una grande opportunità, il mio obiettivo principale è in primis divertirmi e sicuramente affrontarlo con tanta grinta e determinazione. Arrivo da una stagione che tra alti e bassi mi ha dato tante soddisfazioni che mi hanno fatta crescere e migliorare sotto tanti aspetti. Spero quest’anno di averne altrettante. Per cui sono fiduciosa, ho tanto da imparare e non vedo l’ora di rimettermi in gioco con la mia nuova squadra».

Seconda riconferma è quella di Azzurra Cordani