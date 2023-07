Volley – Roamy Raul Alonso Arce vestirà la maglia della Gas Sales Piacenza fino al 2025

Roamy Raul Alonso Arce, classe 1997, vestirà la maglia di Gas Sales Piacenza anche nelle prossime due stagioni.

Il prolungamento del contratto tra Alonso e Gas Sales Piacenza è stato siglato con viva soddisfazione di entrambe le parti. Nella stagione appena conclusa il centrale cubano tra Regular Season, Coppa Italia, Play Off Scudetto, Finale 3° Posto e Cev Volleyball Cup ha giocato 57 set realizzando 97 punti, 7 ace e 16 muri.

Le parole del centrale biancorosso

“Sono particolarmente contento di potere giocare per questa società per altre due stagioni. Qui mi sono trovato bene e per la prossima stagione mi auguro che le cose vadano ancora meglio, la squadra è cambiata pochissimo e questo potrà essere un vantaggio”.

La carriera

Roamy Alonso è alla sua terza esperienza in Italia, nella stagione 2019-2020 ha giocato a Ravenna e la scorsa ha vestito la maglia di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Per Alonso esperienza anche in Francia, in Ligue A, allo Chaumont allenato dall’italiano Silvano Prandi dove ha giocato per due anni e con cui ha vinto una Supercoppa francese e una Coppa di Francia.

Nel 2018 ha vinto la medaglia di bronzo alla Coppa Panamericana ed è stato premiato come migliore centrale, l’anno successivo nel medesimo torneo ha conquistato la medaglia d’oro bissando anche il riconoscimento individuale. Poche settimane fa con la nazionale cubana ha vinto la Challenger Cup in Korea e due campionati Panamericani.

Lunga la sua militanza anche nelle selezioni giovanili cubane, giocando con la nazionale Under 21 e Under 23 conquista diverse medaglie e riconoscimenti personali.

I premi stagionali

La Lega Pallavolo ha comunicato l’elenco dei Premi di Lega riferiti alla stagione 2022-2023 di SuperLega Credem Banca. Due premi individuali, in base alla classifica di rendimento, sono stati assegnati a due giocatori di Gas Sales Piacenza. Migliore centrale della stagione 2023-2024 è Robertlandy Simon mentre il migliore ace man è risultato l’opposto Yuri Romanò.

Il 33° Premio “Costa–Anderlini” assegnato al miglior allenatore di SuperLega è andato ad Angelo Lorenzett. Mentre il Premio “Gianfranco Badiali” assegnato al migliore Under 23 di SuperLega è andato a Paolo Porro.

Il Premio “Ilario Toniolo” assegnato al migliore arbitro di SuperLega è andato a Stefano Cesare.