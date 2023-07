Le Vibrazioni, Summer Tour 2023 a Castel San Giovanni l’11 luglio 

Martedì 11 luglio alle ore 21.15 a Castel San Giovanni in Piazza XX Settembre è in programma il concerto della Band Le Vibrazioni. Lo spettacolo, che fa parte della rassegna Val Tidone Festival, in caso di maltempo sarà rinviato al giorno dopo, mercoledì 12 luglio.

Arrivano a Castello Le Vibrazioni, la storica band di Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani e Alessandro Deidda. Formatesi nel 1999, Le Vibrazioni sono una fra le più longeve band del panorama musicale italiano. Con cinque album all’attivo, protagonisti da sempre delle classifiche italiane, vantano 30 singoli in Top 20, oltre un milione di copie vendute complessivamente e milioni di spettatori ai loro concerti.

Nel 2018 il gruppo ha partecipato al Festival di Sanremo presentando il brano Così sbagliato, incluso nell’album V e pubblicato nello stesso anno, nel 2020 con il brano Dov’è, nel 2022 con Tantissimo e nel 2023 come artisti ospiti.

Informazioni

Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito sino ad esaurimento dei posti disponibili, senza prenotazione.