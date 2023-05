Volley, Seconda Divisione – Volley SangioPode conquista la Prima Divisione

La Volley SangioPode di Stefano Dagradi supera in cinque parziali in gara 2 della finale promozione l’Rm Volley staccando così il pass per la principale categoria territoriali della Fipav Piacenza

Ci sono voluti cinque parziali alla squadra piacentina per superare l’Rm Volley e conquistare la seconda gara della serie finale e raggiungere, così la Prima Divisione territoriale. Un traguardo importante che evidenzia gli sforzi ed il lavoro svolto dallo staff tecnico e dalla squadra.