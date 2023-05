Serie B, play off – Per la Canottieri Ongina bivio stagionale sul campo della Yaka Volley

E’ tempo di bivio stagionale per la Canottieri Ongina, formazione piacentina impegnata nei play off di serie B maschile. Domani (sabato) alle 21 i gialloneri di Gabriele Bruni saranno di scena a Malnate (Varese) contro lo Yaka Volley nello scontro decisivo per approdare alla fase successiva. I lombardi hanno espugnato in tre set il campo veronese di Caselle regolando 3-0 l’Arredopark Dual, formazione battuta anche dalla Canottieri Ongina mercoledì a Monticelli con lo stesso risultato.

Così, con la formula che qualifica solamente la prima del mini-girone tra le tre seconde classificate di regular season (A,B,C) e i risultati delle due partite giocate, il tutto si traduce in un semplice assunto: chi vince (con qualsiasi risultato) passa, chi perde saluta l’annata. La vincente, però, non avrà ancora terminato le proprie fatiche, perché poi approderà al girone decisivo con le due prime classificate non promosse (Mantova e Scanzorosciate), mentre Acqui ha già festeggiato il salto in A3.

Lo Yaka Volley Malnate è allenato da Alessandro Mattiroli e si è qualificato alla fase 2 con il secondo posto nel girone B con 67 punti, a -1 da Scanzorosciate. Nel primo girone play off, ha espugnato senza troppe esitazioni il campo dell’Arredopark Dual Caselle e ora proverà a far leva sul fattore casalingo per approdare alla fase decisiva. Il 6+1 base di un roster comunque molto profondo è formato da Guizzardi in palleggio, Ferrario opposto, Croci e Ruo al centro, Davario e Favaro in banda e Caletti libero.

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.

