Ciclismo – Eleonora La Bella (Bft Burzoni VO2 Team Pink) in azzurro per il Fiandre

In un week end di pausa nei confini nazionali per la squadra, la Bft Burzoni VO2 Team Pink sarà rappresentata in azzurro e farà il tifo per Eleonora La Bella, “panterina” laziale che domenica difenderà i colori dell’Italia alla Ronde Van Vlandereen (Belgio), ossia il prestigioso Giro delle Fiandre per la categoria Donne Juniores. Classe 2006 e al suo primo anno in categoria, Eleonora ha già indossato l’azzurro nello scorso mese in Olanda all’Epz Omloop Van Borsele, terza prova UCI Nations Cup Donne Juniores.

Al Fiandre, la La Bella (VO2 Team Pink) difenderà i colori dell’Italia insieme a Alice Bulegato, Virginia Iaccarino, Marta Pavesi, Irma Siri e Federica Venturelli. Sessantadue i chilometri di gara con partenza da Oudenaarde pedalando tra le strade più suggestive del ciottolato del Nord e affrontando anche i muri di Berg Ten Stene e Achteberg.

