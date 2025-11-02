Volley, Serie B – Arriva il primo ruggito esterno della Canottieri Ongina: espugnata Sassuolo (2-3)

E’ la “battaglia” di Sassuolo a regalare il primo ruggito esterno stagionale della Canottieri Ongina, a segno 3-2 al PalaPaganelli nella quarta giornata del campionato di serie B maschile (girone B). Un finale epico (22-20 giallonero) permette alla squadra di Gabriele Bruni di centrare la seconda vittoria stagionale, la prima in trasferta nel terzo match su quattro partite lontano da Monticelli. Rosati e compagni hanno avuto il merito di rimontare in due occasioni un set di svantaggio, portando la contesa al quinto set dove si è andati alla lotteria infinita ai vantaggi.

A testimoniare la buona prova dei piacentini ci pensano anche le statistiche collettive e individuali: la squadra di Bruni ha attaccato con il 48% di positività, firmando anche 12 muri, la metà a referto del centrale Luca Morchio. Top scorer giallonero, l’opposto Paolo Battaglia con 20 punti, seguito dagli altri laterali (di posto quattro) Alex Reyes (18) ed Elio Cormio (16).

KERAKOLL SASSUOLO-CANOTTIERI ONGINA 2-3

(25-22, 20-25, 25-22, 19-25, 20-22)

KERAKOLL SASSUOLO: Giuriati 2, Soli 14, Orlando 9, Andreoli 29, Sartoretti 13, Montesion 4, Luppi (L), Mantovani, Odorici, Anceschi, Sartoretti 3. N.e.: Ferrero, Accorsi, Dieci (L). All.: Bombardi

CANOTTIERI ONGINA: Morchio 11, Mandoloni 7, Reyes 18, Cucchi 7, Battaglia 20, Cormio 16, Rosati (L), Boschi, Ruggeri, Imokhai 1. N.e.: Mari, Paratici, Stanchina, Sala (L). All.: Bruni

