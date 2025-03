Volley, Serie B – Canottieri Ongina ad Asola a caccia di punti per la tranquillità

Un match da provare a capitalizzare ma al contempo da non sottovalutare. In serie B maschile, domani alle 20,30 la Canottieri Ongina scenderà in campo ad Asola (Mantova) ospite della Kema Asola Remedello nella ventunesima giornata del girone C. I mantovani padroni di casa sono quart’ultimi, posizione insufficiente per la salvezza, e cercano punti pesanti per provare a riaprire la lotta per restare nella quarta serie italiana maschile. Dal canto suo, la Canottieri Ongina è più tranquilla, ma al contempo non vuole complicarsi la vita e intende tornare al successo dopo i ko contro Scanzorosciate (3-2 in trasferta) e Villa d’Oro (1-3 casalingo).

Fausto Perodi, vice allenatore della Canottieri Ongina

“Per noi è sempre stata una trasferta insidiosa, Asola è una squadra che lotta per la salvezza, in casa si è sempre fatta valere. Anche noi arriviamo da due ko e abbiamo bisogno di punti per allontanarci dalla zona calda e navigare in acque più tranquille. Il nostro primo obiettivo sarà la pazienza e a volte anche sopportare certi errori che commettiamo. La tecnica e la pazienza nel prolungare gli scambi quando serve saranno importanti, così come arginare la loro fisicità, una caratteristica della Kema. Ci aspettano otto giorni impegnativi, contando l’infrasettimanale contro Cremona e la successiva trasferta a Mirandola, dove dovremo dare il massimo”.

Classifica

Stadium Mirandola 51, National Trasports Villa d’Oro Modena 44, Hokkaido Bologna 40, Zotup Scanzorosciate 37, Arredopark Dual Caselle 35, Volley Veneto Benacus 31, Modena Volley 28, Ferramenta Astori 27, Radici Products, Canottieri Ongina 26, Pallavolo Cremonese 22, Kema Asola Remedello 15, Univolley Carpi 14, Imecon Crema 13, Mgr Grassobbio 11.