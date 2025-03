Piazza Cittadella, la maggioranza: “Dal centrodestra attacchi irrispettosi e strumentali verso i dipendenti comunali”

La maggioranza in consiglio comunale: “In commissione attacchi irrispettosi a chi lavora per l’ente”.

“L’attuale maggioranza esprime forte preoccupazione per il clima di delegittimazione che continua a colpire i dipendenti comunali, sempre più spesso oggetto di attacchi strumentali da parte dell’opposizione di centrodestra.

Il confronto politico è legittimo, ma deve restare su un piano istituzionale e rispettoso. Durante la commissione su Piazza Cittadella, invece, si è andati oltre, con atteggiamenti intimidatori e attacchi personali che nulla hanno a che fare con il dibattito politico. Questo atteggiamento denota una grave mancanza di fiducia da parte del centro-destra nei confronti della macchina comunale e di chi vi opera con professionalità.

Per quanto riguarda la recente nomina dell’architetto Schiaffonati, precisiamo che si tratta di una figura con esperienza all’interno degli uffici comunali e senza alcuna incompatibilità. Continuare a mettere in discussione ogni scelta amministrativa con insinuazioni prive di fondamento non solo è scorretto, ma contribuisce a creare un clima di sfiducia che danneggia la città intera.

Chiediamo a tutte le forze politiche di mantenere il confronto nei giusti termini, evitando strumentalizzazioni e attacchi personali. La critica politica è legittima, ma deve basarsi su argomentazioni concrete, non su pregiudizi e delegittimazioni. Piacenza ha bisogno di una politica che costruisce, non di polemiche sterili”.

Andrea Fossati, Boris Infantino, Luca Dallanegra, Caterina Pagani, Claudia Gnocchi – capigruppo di maggioranza in consiglio comunale a Piacenza.