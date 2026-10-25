Volley, Serie B – Canottieri Ongina brinda a Monticelli: 3-1 all’Ilario Ormezzano

Esordio casalingo da bottino pieno per la Canottieri Ongina, in festa ieri a Monticelli grazie al 3-1 contro i biellesi dell’Ilario Ormezzano nella seconda giornata di serie B maschile (girone C). Dopo il tie break vincente al debutto a Busseto, la squadra di Gabriele Bruni ha concesso il bis grazie a una prova tenace, partendo bene nel primo set (25-18), resistendo alla reazione piemontese (19-25 nel secondo set) e salendo in cattedra nella seconda metà dell’incontro (25-18 e 25-21). Il secondo successo fa approdare la Canottieri Ongina a quota 5 punti, a -1 dal gruppetto di testa a punteggio pieno.

Tra i fondamentali brillanti in casa giallonera, il muro con 12 block diretti (4 del centrale Daniel Imokhai) e l’attacco (54% di positività di squadra), con il trio laterale in doppia cifra guidato dai 21 punti dell’opposto Henry Miranda, mentre l’asse di posto quattro Reyes-Cormio ha fatturato 35 punti in due (20 e 15). Discorso analogo in casa piemontese con la diagonale degli schiacciatori Agostini-Pahor che ha eguagliato la coppia locale di bande (19 e 16 punti).

Per la Canottieri Ongina, sabato alle 20,30 trasferta a Savona contro la Pallavolo Liguria nel match della terza giornata.

CANOTTIERI ONGINA-ILARIO ORMEZZANO SPB 3-1

(25-18, 19-25, 25-18, 25-21)

CANOTTIERI ONGINA: Cormio 15, Rahmati 6, Miranda 21, Reyes 20, Imokhai 7, Mandoloni 2, Rosati (L), Mari, Belfanti, Ruggeri, Colangelo. N.e.: Cucchi G., Sala (L). All.: Bruni

ILARIO ORMEZZANO SPB: Agostini 19, Marchiodi 2, Scardellato 2, Pahor 16, Morchio 4, Berteletti 2, Carlotto (L), Despaigne 7, Falorni, Merlet 2, Castrovilli, Cucchi F. N.e.: Stragiotti. All.: Zanardo