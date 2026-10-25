Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio vince il derby con la Sap Sicurezza VAP

Seconda vittoria consecutiva in campionato per la Pallavolo San Giorgio. Le giallobiancoblù superano la SAP Sicurezza VAP nel derby piacentino e restano a punteggio pieno in classifica, appaiate a Sirio Perugia e Soliera, in attesa del completamento della giornata con la gara in programma oggi tra Us Torri e Giotti Victoria.

Una gara mai in discussione per la Sangio, che ha condotto l’incontro dall’inizio alla fine, imponendo il proprio ritmo in tutti e tre i set.

Nel primo parziale, They e compagne si portano subito sul 3-13, mantenendo il vantaggio fino al definitivo 14-25. Più combattuto l’avvio del secondo set, con le ospiti avanti 11-13. Un break di quattro punti consente però alla Pallavolo San Giorgio di allungare e mettere in cassaforte il parziale, chiuso sul 13-25.

Il dominio giallobiancoblù prosegue anche nel terzo set, con la Sangio che gestisce il vantaggio e archivia l’incontro sul 16-25, conquistando così l’intera posta in palio.

Ottima la distribuzione di Giordano in regia, con quattro giocatrici in doppia cifra. They chiude con 14 punti, di cui ben cinque al servizio, mentre Pagot e Cornelli ne realizzano 12 a testa. Per la schiacciatrice veneta anche quattro ace. In doppia cifra pure Gerosa, autrice di 11 punti. Positiva anche la prova di Feroldi, che mette a referto 8 punti, compresi due muri vincenti.

Nel prossimo turno la Pallavolo San Giorgio sarà impegnata nella prima di due gare consecutive casalinghe. Sabato 31 ottobre, nella notte di Halloween, al palazzetto arriverà la Giotti Victoria, formazione fiorentina nella quale milita l’ex Maryelen Corradi.

SAP Sicurezza VAP – Pallavolo San Giorgio Piacentino 0-3

(14-25, 13-25, 16-25)

SAP Sicurezza VAP: Momo 6, Mosetti, Agosto 7, Fenzio 5, Carlà (L), Abondio, Olivi 5, Lara Fondin 2, Lunardini, Ferri (L), Isitor, Di Luzio 3. All.: Fanni-Bergamaschi.

Pallavolo San Giorgio Piacentino: Jotov, They 14, Tonini, Gilioli 1, L. Galelli (L), G. Galelli (L), Ironi, Feroldi 8, Pratissoli, Bonelli, Pagot 12, Giordano 1, Gerosa 11, Cornelli 12. All.: Capra-Da Gradi.