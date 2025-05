Volley, Serie B – Canottieri Ongina chiude la stagione con un punto

Si chiude con un punto la stagione della Canottieri Ongina in serie B maschile, con i gialloneri di Gabriele Bruni e Fausto Perodi sconfitti al tie break sul campo bresciano della Ferramenta Astori. Il match era ininfluente per entrambe le formazioni, già salve alla vigilia dell’incontro, ma non è venuto meno l’equilibrio in campo tra due squadre vicine in classifica. I monticellesi sono prima passati in vantaggio 1-0, salvo poi trovarsi rapidamente sotto 2-1 nel conteggio dei set. Gli ospiti hanno poi trovato la forza di reagire imponendosi agevolmente nella quarta frazione, agganciando il tie break dove però Montichiari l’ha spuntata 15-12.

La Canottieri Ongina chiude l’annata a quota 37 punti all’ottavo posto, appaiata con gli stessi bresciani (settimi per miglior quoziente set) e con un bilancio di 12 vittorie e 16 sconfitte.

FERRAMENTA ASTORI-CANOTTIERI ONGINA 3-2

(19-25, 25-12, 25-17, 16-25, 15-12)

FERRAMENTA ASTORI: Manzati 14, Belpietro 7, Burbello 17, Zamboni 18, Tonoli L. 4, Sala 6, Biazzi (L), Ventura, Lumini (L). N.e.: Colella, Maccabruni, Tonoli A., Mor, Toajari. All.: Barbiero

CANOTTIERI ONGINA: Ruggeri 9, Pène 5, Bocu 13, Scaffidi 8, Chirila 3, Ramberti 2, Rosati (L), Giacomini 6, De Biasi 1, Aquino 1, Nasi 2, Tagliaferri 6, Belfanti (L). N.e.: Chadtchyn. All.: Bruni