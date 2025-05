Volley, Serie B2 – Rossetti Market Conad: il ko di Mapello decreta la retrocessione

Amaro epilogo stagionale per la Rossetti Market Conad, che deve salutare la B2 femminile dopo il 3-0 conclusivo patito a Mapello (Bergamo) contro la prima della classe Brembo Volley Team.

Con la conquista degli ultimi tre punti in palio, le bergamasche hanno festeggiato la promozione in B1, lasciando una doppia amarezza (sconfitta e retrocessione) ad Alseno, che dopo tanti anni tra B1 e B2 deve salutare il panorama nazionale, scendendo nella massima serie regionale.

Alla squadra di Paolo Bergamaschi, serviva almeno un punto per inseguire i play out al cospetto del New Volley Adda, di scena a San Nicolò contro la VAP Vivi Energia. La rivale milanese è rimasta a secco, chiudendo a 33 punti, ma Malvicini e compagne non sono riuscite a schiodarsi da quota 30, con la forbice di tre punti tra quint’ultima e quart’ultima insufficiente – per una sola lunghezza – per far disputare i play out.

A Mapello c’è stata ben poca storia per Alseno. Brembo si è confermata squadra di alta caratura per la categoria e le forti motivazioni della promozione diretta da inseguire non hanno lasciato spazio a crepe di rendimento che avrebbero potuto aiutare le gialloblù piacentine, in difficoltà soprattutto in attacco (20% di positività e 16 errori-punto in terzo tocco). Unica giocatrice ospite in doppia cifra, la centrale Elisa Frassi (12 punti).

Si chiude, dunque, un’annata amara per la Rossetti Market Conad, che ha dovuto affrontare nel corso della stagione svariate difficoltà e che non è stata aiutata nemmeno dal girone con la quota salvezza più elevata – per lo meno fino al rush finale – rispetto agli altri raggruppamenti italiani di categoria.

BREMBO VOLLEY TEAM-ROSSETTI MARKET CONAD 3-0

(25-20, 25-16, 25-15)

BREMBO VOLLEY TEAM: Dallara 3, Teli 11, Malvestiti 7, Dinoia 16, Epis 7, Rossi 8, Rota (L), Ravasio, Villa (L). N.e.: Lavelli, Kasapovic, Mozzi, Mapelli, Botti. All.: Sbano

ROSSETTI MARKET CONAD: Arfini 6, Frassi 12, Masotti 4, Mandò 6, Ghibaudo 4, Malvicini 1, Toffanin (L), Palazzina 1, Pioli 2. N.e.: Giova, Konate 1, Amatucci, Bozzetti, Gandolfi (L). All.: Bergamaschi