Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio supera Crema e conquista un’incredibile salvezza

Alla Pallavolo San Giorgio serviva una vittoria e la vittoria è arrivata, pur soffrendo contro il fanalino di coda Crema che ha onorato il campo dal primo all’ultimo punto, ed il ‘solo’ punto preso dal V.P. Volley sul campo dell’Anderlini ha permesso alle giallobiancoblù di centrare la salvezza e restare in serie B1 anche nella prossima stagione.

Nel primo set la squadra di casa soffre la tensione ed alcuni errori di troppo che sui aggiungono alla grinta messa in campo da Crema permette alle ospiti di chiuder 20-25. La Pallavo San Giorgio nel secondo reagisce, dominando il parziale, 25-13.

Nel terzo l’inizio è stato equilibrato, Crema ha messo la freccia 12-14, la squadra di casa trova il filotto che permette ribaltare e chiudere 25-19. La partenza nel quarto è folgorante, 12-5, e la Sangio vola sino al 19-10; le cremasche tentano un ultimo colpo di coda accorciando sino al 23-19. Il finale è delle giallobiancobù che archiviano 25-20.

Massimo Gregori, il direttore sportivo

“È stata dura molto ma c’è l’abbiamo fatta. Penso che abbiamo fatto una piccola impresa. Alla fine anche in questo turno ci sono stati risultati sorprendenti. Non è stata una partita per niente facile avevamo tutto da perdere e non vincendo il primo set la pressione su di noi è aumentata notevolmente. Piano piano siamo riusciti va giocare meglio ad un certo punto sapevamo che Anderlini vinceva 2-0 quindi i tre punti ci avrebbero dato la salvezza matematica anche perché sul altro campo Montesport stava lottando punto a punto con Garlasco.

Alla fine sono arrivati tre punti e le vittorie al tie-break delle nostre dirette concorrenti ci ha permesso di salvarci per la forbice. Tirando rapidamente le somme della stagione penso che questo anno sia stato giusto dare la possibilità alle ragazze che avevano ottenuto la promozione di giocarsi per la prima volta la B1 abbiamo confermato 9 ragazze tutte debuttanti in B1 con l’inserendo di sole tre nuove mantenendo un età media molto bassa”.

Prosegue Gregori

“Ad inizio campionato mi ricordo benissimo che per gli addetti ai lavori era una scelta scellerata senza nessuna possibilità di successo con retrocessione assicurata. Però la società e lo staff ci ha sempre creduto anche quando siamo stati ultimi in classifica per diverse giornata, la fiducia nel allenatore e nel gruppo da parte della società non è mai stata messa in discussione siamo stati sereni anche perché le ragazze in settimana lavorano duramente e non ci sono mai stati problemi tra di loro. Sono state molto unite sia dentro che fuori dal campo.

In un girone con 10 esoneri su 14 allenatori penso non mettere mai in discussione il lavoro del allenatore sia stata una delle mosse vincenti anche perché sono convinto che abbiamo un bravissimo allenatore che nella nostra realtà riesce a dare il meglio di sé e fare crescere le ragazze e questo lo viviamo quotidianamente. Adesso godiamoci per qualche giorno questa vittoria e poi ci rimettiamo al lavoro per la prossima stagione cercando con i nostri mezzi di correggere gli errori e di migliorare il piazzamento di questa stagione”.

Pallavolo San Giorgio-Enercom Fimi Volley 2.0 Crema 3-1

(22-25, 25-13, 25-19, 25-20)

Pallavolo San Giorgio: They 26, Sangiorgi, Marinucci 10, Gilioli, Camurri 6, G. Galelli (L), Lunardini, Tonini, Zorzetto 13, Cossali 11, Zoppi, Masciullo 1, L. Galelli (L). All. Capra.

Enercom Fimi Volley 2.0 Crema: Giroletti, Pagliuca, Negri (L), Abati, Scurzoni, Belli, Valentini, Citterio, Moretti, Guerini Rocco (L), Fugazza, Pala ne, Scuri, Bianco. All. Moschetti.