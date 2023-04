Volley, Serie B – Canottieri Ongina di scena in Liguria ospite dello Zephyr Mulattieri

Un punto. Questo è il bottino minimo che, senza guardare i risultati provenienti dagli altri campi, regalerebbe alla Canottieri Ongina la matematica qualificazione ai play off di serie B maschile quando al termine mancano due giornate di regular season (girone A). La squadra di Gabriele Bruni – reduce dal ko interno di sabato contro Parella (1-3) che ha fatto cadere l’imbattibilità casalinga dopo quasi due anni – proverà a chiudere subito il discorso con la trasferta ligure di Santo Stefano di Magra (La Spezia), dove domani (sabato) alle 21 sfiderà i padroni di casa dello Zephyr Mulattieri, battuti 3-1 all’andata a Monticelli e in piena corsa per la salvezza.

La classifica

Negrini Cte Acqui 62, Canottieri Ongina 57, Alto Canavese 51, Parella Torino 47, Pvl Cerealterra Ciriè 43, Npsg La Spezia 38, Mercatò Alba 32, Cus Genova, Fenera Chieri 76, Zephyr Mulattieri, Sant’Anna Tomcar 28, Colombo Volley Genova 27, Novi 23, Fas Albisola 12.

Diretta Facebook

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.