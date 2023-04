Cartelloni 2023, artisti ispirati dalla musica rock. L’edizione 2023 di Cartelloni è stato presentato questa mattina presso i giardini “Sandro Pertini” di via Damiani. Il progetto è stato realizzato grazie al contributo stanziato dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Piacenza, nell’ambito del bando “Piacenza 2030 – Giovane città futura” a sostegno della realizzazione di iniziative a favore del protagonismo giovanile. A illustrare i dettagli del progetto, sono intervenuti l’assessore alle Politiche Giovanili Francesco Brianzi e Aurora Soresi, responsabile della comunicazione dell’associazione Diciottotrenta.

“Per quest’anno abbiamo deciso di partire dalla musica, elemento che pur essendo invisibile agli occhi ci

accompagna ogni giorno della nostra vita, ed in particolare al genere che più ha influenzato e si è fatto influenzare dalla storia contemporanea ovvero il rock – afferma Aurora Soresi – vasto e con mille sfaccettature i temi trattati da band e cantanti da sempre raccontano la realtà con un linguaggio di denuncia.

“Per questo motivo abbiamo chiesto agli artisti di inspirarsi a una canzone rock che tratti di un tema a

loro caro e di rappresentare tramite delle opere grafiche la loro personale interpretazione del testo”

Cartelloni 2023 – il programma

Cartelloni partirà sabato 29 Aprile e si concluderà a Domenica 7 Maggio. I tour guidati, sempre gratuiti

dalle 11 alle 16 nei weekend, si svilupperanno su due percorsi sul quale saranno distribuite le 70 opere

degli artisti. Il primo percorso (Viale Dante Alighieri, Via Nasolini, Via Damiani, Via Leonardo DaVinci)

avrà come punto di ritrovo Viale Dante 73, ai giardini pubblici. Il secondo percorso ( Via Farnesiana e

Via Caduti Sul Lavoro) invece avrà come punto di ritrovo il Centro Commerciale Farnesiana.

L’evento finale gratuito è programmato per il 12-13 e 14 Maggio presso La Faggiola (Gariga). Inoltre presso l’Associazione Made In Rock verranno esposti poster di concerti, band ed eventi storici che hanno coinvolto i protagonisti del genere musicale.