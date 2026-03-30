Volley, Serie B – Canottieri Ongina è brillante anche in casa: 3-1 contro Scanzorosciate

Prosegue l’ottimo momento della Canottieri Ongina in serie B maschile, con la squadra di Gabriele Bruni che dà continuità all’impresa di Spezzano (1-3 contro la Beca Tensped seconda in classifica) superando sempre in quattro set, questa volta in casa, la Zotup Scanzorosciate. Per i gialloneri piacentini, stesso risultato dell’andata in terra bergamasca, alimentando la tradizione positiva tra le mura amiche contro l’avversario. Ancora una volta, trascinatore Alex Reyes, autore di 30 punti. Con i tre punti, la Canottieri Ongina sale a quota 37 punti, a -1 da Cisano e a -3 dalla coppia alla piazza d’onore Beca Tensped-Pallavolo Cremonese.
CANOTTIERI ONGINA-ZOTUP SCANZOROSCIATE 3-1
(25-15, 23-25, 25-23, 25-21)
CANOTTIERI ONGINA: Cormio 17, Imokhai 7, Mari 7, Reyes 30, Cucchi 7, Mandoloni 3, Rosati (L), Boschi, Ruggeri 2, Sala. N.e.: Battaglia, Morchio, Paratici, Stanchina (L). All.: Bruni
ZOTUP SCANZOROSCIATE: Reseghetti, Innocenti 10, Benbourahel 10, Pinna 23, Gritti 8, Bolla 6, Viti (L), Nobile 2, Mhidou 3, Marcassoli, Pini. N.e.: Franchini, Cassina, Fornesi (L). All.: Fabbri