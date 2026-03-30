Rugby – Il Circuito Integrato All Stars fa tappa a Piacenza

Sabato 28 marzo presso lo Stadio “Walter Beltrametti” si è tenuta l’8° tappa del Circuito Nazionale All Stars di Rugby Integrato, ospitata dai Brancaleoni Lyons: a distanza di un anno dal primo evento organizzato sul terreno di casa, i nostri Brancaleoni si confermano una delle realtà protagoniste del circuito, con un’altra giornata ricca di divertimento e mete.

Il rugby integrato vede confrontarsi squadre al cui interno sono presenti persone con disabilità, permettendo loro di giocare in sicurezza e crescere assieme agli altri giocatori. Le squadre presenti nelle regioni Emilia Romagna, Toscana, Marche e Lombardia partecipano al circuito (non competitivo) chiamato All Stars, che si sviluppa in una serie di tappe in cui si disputa una giornata di gioco strutturata come torneo. A turno le società aderenti organizzano una tappa presso le proprie strutture, con partite e terzo tempo: una vetrina importante per la nostra realtà che ha visto collaborare la nostra struttura con l’Associazione ASSO.FA, in un sodalizio che va avanti da diverse stagioni e che si è consolidato in una squadra di ragazzi appassionati e competitivi. E in campo? I Brancaleoni hanno onorato al meglio l’impegno, dando prova della crescita della squadra.

Camilla Merli, responsabile del progetto

“Oggi i ragazzi sono stati uno spettacolo, mettendo in campo tutta la loro voglia di fare bene davanti al nostro pubblico. Nonostante le difficoltà e la prima giornata di caldo dell’anno i Brancaleoni si sono ben comportati, dando filo da torcere a tutti gli avversari. Siamo al terzo anno di partecipazione a un circuito competitivo, e la crescita della squadra è evidente sia dal punto di vista tecnico che di conoscenza e confidenza con lo sport.

In campo si vede la ricerca del gioco corale, i fondamentali che stiamo insegnando loro come il passaggio e il placcaggio, e anche se di fronte abbiamo squadre forti i ragazzi non si scoraggiano e insistono nel dare il meglio di loro stessi. In questa giornata il lavoro negli allenamenti è stato portato in campo con grande efficacia, riuscendo anche a contendere le rimesse laterali avversarie e rispettando la salita difensiva.

È un lavoro lungo, ma stiamo ottenendo risultati che forse nemmeno tra di noi educatori ci aspettavamo. L’entusiasmo e la gioia nei ragazzi non è mai mancata, e adesso stanno costruendo una squadra di rugby a tutti gli effetti forte e coesa: questa è la nostra vittoria più grande”.

Gli altri protagonisti

Oltre a Camilla Merli, un ruolo importante hanno Joshua Dallavalle, giocatore Lyons che svolge il ruolo di allenatore della squadra sia per la preparazione atletica che per la formazione tecnica dei ragazzi, e gli educatori della squadra Michela Safu, Basilio Riga e Nicola Ferrari, che seguono i ragazzi in allenamento e in partita come facilitatori, in sinergia con alcuni giocatori della squadra Lyons di Rugby Touch. Un grande ringraziamento per l’evento va a Old Rugby Piacenza, padroni di casa e organizzatori del terzo tempo, e ad ASSO.FA, che da anni affida i ragazzi a Rugby Lyons con massima fiducia, per cui ringraziamo a nome di tutta l’associazione la dirigente accompagnatrice Ilaria Aldrovandi.

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