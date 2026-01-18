Volley, Serie B – Canottieri Ongina va al giro di boa con il sorriso: sconfitto il Modena Volley (3-0)

Si chiude con il sorriso il girone d’andata della Canottieri Ongina in serie B maschile, con i piacentini allenati da Gabriele Bruni a segno nel match casalingo a Monticelli contro i giovani del Modena Volley, Cenerentola del girone B regolata con un rotondo 3-0 che vale l’ottava affermazione stagionale dei gialloneri.
Un numero di errori inferiore agli avversari (19 a 30), un muro efficace (7 block nell’arco dei tre set) e soprattutto un attacco equilibrato e ad alti giri (62% di positività complessivo, sempre abbondantemente sopra al 50% in ognuno dei parziali disputati) alcune delle chiavi della vittoria della Canottieri Ongina, che consolida il quinto posto salendo a quota 22 punti.
Tre le doppie cifre giallonere a tabellino, con lo schiacciatore Elio Cormio miglior realizzatore locale con 12 punti, seguito a quota 10 dai compagni di reparto laterale Paolo Battaglia (opposto) e Alex Reyes (banda).
CANOTTIERI ONGINA-MODENA VOLLEY 3-0
(25-19, 25-18, 25-23)
CANOTTIERI ONGINA: Cormio 12, Cucchi 4, Battaglia 10, Reyes 10, Morchio 1, Mandoloni 2, Rosati (L), Mari 3, Boschi, Ruggeri, Imokhai 3. N.e.: Paratici, Sala, Stanchina (L). All.: Bruni
MODENA VOLLEY: Balatri 6, Spina, Bonavolta 7, Volpe 5, Ajayi 16, Denina 7, Menchetti (L), Curti, Soprani, Vagnini, Galvani (L). N.e.: Borsari, Arletti, Anceschi. All.: Zanni