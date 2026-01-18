Volley, Serie B2 – Serata opaca per la Nordmeccanica VAP: le under 18 battute in tre set dalla Zerosystem Modena

Trasferta con sconfitta per la Nordmeccanica VAP che non riesce a raccogliere punti sul campo della Zerosystem Modena, formazione che precedeva la Academy di sei lunghezze nel girone E di serie B2.

Dopo una primissima fase in equilibrio è la formazione di San Damaso a prendere il controllo del set con uno strappo importante (13-6) e la VAP costretta ad inseguire con una distanza che però si fa più difficile da colmare (17-7): la rimonta non si concretizza con il set che termina 25-11.

La Nordmeccanica prova a scrollarsi di dosso il parziale precedente giocandosi punto a punto la prima fase del secondo set e passando a condurre (10-13): la Zerosystem però risponde ritrovando la continuità espressa in precedenza e riesce a rimontare passando poi in vantaggio (18-15). Si arriva così al finale con San Damaso che non molla la presa e chiude 25-19.

Nel terzo set si ripercorrono le stesse fasi viste nel primo parziale con la Zerosystem che spinge fin dal primo pallone rendendo difficile per VAP impostare le adeguate contromisure. La squadra di casa allunga il passo e chiude definitivamente la contesa con il punteggio di 25-11.

ZEROSYSTEM MODENA-NORDMECCANICA VAP 3-0

(25-11; 25-19; 25-11)

NORDMECCANICA VAP: Di Luzio, Borri, Isitor, Di Paolo, Fenzio, Uwadiae, Montanari, Momo, Russo, Glavina, Carlà (L), Ferri (L). NE: Sandonà. All. Fanni

Serie C – Buona prestazione delle under 16 VAP, ma la Holacheck Mondial passa 3-1

Non basta una buona prova alle ragazze di coach Maggipinto per espugnare il difficile campo della Holacheck Mondial che difende la terza piazza nel girone A di serie C dimostrando di essere una squadra esperta pronta a duellare con le migliori.

Ottima la partenza di gara della Academy che scava subito un solco importante costringendo le avversarie all’inseguimento: le carpigiane si riportano sotto nel punteggio ma è ancora la VAP ad accelerare fino al 19-25.

La reazione delle padrone di casa è praticamente immediata e si concretizza nel secondo parziale con un gioco più incisivo: la VAP prova a replicare ma deve cedere sul 25-19. Esito non troppo dissimile anche nel terzo set con la Academy che insegue ma si arrende quando il tabellone segna 25-18.

Nel quarto parziale la DM Idrosanitaria mostra ancora una buona pallavolo tentando di riaprire la partita: il finale però premia le carpigiane che chiudono definitivamente la gara 25-21.

HOLACHECK MONDIAL-DM IDROSANITARIA VAP 3-1

(19-25; 25-19; 25-18; 25-21)

DM IDROSANITARIA VAP: Fortunato, Riccardi, Muzzu, Sposimo, Sorsi, Di Ianni, Tencati, De Servi, Carli, Mosetti, Bisotti, Clini (L), Bazzani (L). All. Maggipinto

