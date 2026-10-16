Volley, Serie B – Il derby di Busseto apre la stagione della Canottieri Ongina

Sarà subito un derby a tenere a battesimo la Canottieri Ongina nella nuova avventura in serie B maschile. Domani alle 18 i gialloneri piacentini allenati da Gabriele Bruni e Fausto Perodi saranno di scena sul campo del Verdiano Busseto Volley, matricola della Bassa Parmense dove militano diversi ex di turno come i palleggiatori Denis Kolev e Marco De Biasi, lo schiacciatore Lucio Piazzi e l’opposto Alessandro Bartoli.

“Finalmente si inizia – il commento di coach Bruni – c’è voglia di scendere in campo e di lottare per i primi punti dell’anno. Busseto si è rinnovata in alcuni reparti dopo la promozione dalla C, ha in più un signor giocatore come Bartoli e ha confermato in regia Kolev, a cui la serie C stava stretta. Giocheremo in casa loro e i nostri avversari avranno dalla loro parte l’entusiasmo per la prima casalinga. Noi dobbiamo pensare a ciò che sappiamo e dobbiamo fare.

La pre-season ha dimostrato che possiamo avere buoni numeri, ora si tratta di metterli in campo quando conta. Molto parte dalla nostra battuta, abbiamo tanti battitori in salto e altri che possono impensierire la ricezione avversaria, poi è chiaro che si possa incappare in una giornata-no al servizio. Riuscire a limitare alcune loro bocche da fuoco può essere importante per poi cercare di trasformare le difese in contrattacchi”.