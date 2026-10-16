Volley, Serie B1 – La Pallavolo San Giorgio attende la Pallavolo Scandicci Sdb

«Per quest’anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, per poterti rivedere…». Magari resta insieme a te, forse, anche no. La celebre hit, scritta da Mogol e Piero Soffici, portata al successo da Mina nel 1963 e ripresa da Piero Focaccia, riassume alla perfezione l’esordio stagionale della formazione giallobiancoblù.

Stesso palazzetto, stesso campo, stesso periodo — a metà ottobre — e stesso avversario: le giovani leve della Savino Del Bene Scandicci, vivaio della formazione di Serie A1, vincitrice dell’ultima edizione del Mondiale per Club. Come nella passata stagione, la Pallavolo San Giorgio Piacentino si ritrova ad affrontare la formazione toscana nella prima giornata del campionato di Serie B1, torneo al quale partecipa per la terza stagione consecutiva.

C’è grande attesa per il debutto in campionato della squadra allenata da coach Matteo Capra, che ha chiuso una preseason a dir poco perfetta, mostrando una crescita costante sia nell’amalgama del gruppo sia nella qualità del gioco.

«Finalmente iniziamo il campionato, dopo più di un mese di preparazione – commenta coach Capra –. La squadra ha dimostrato una buona crescita, anche grazie alla disponibilità di tutte le ragazze. Abbiamo disputato una serie di allenamenti congiunti che ci hanno dato sicurezza e riscontri positivi, risultati che ora dobbiamo mettere da parte. Siamo consapevoli che ci attende un campionato lungo ed equilibrato, con squadre forti e formazioni giovani che, nella singola partita, possono creare grattacapi a chiunque. Scandicci ne è un chiaro esempio. Sabato dovremo lasciare a casa l’emozione dell’esordio e dimostrare i progressi fatti finora».

Rispetto alla scorsa stagione, la Pallavolo Scandicci SDB ha rinnovato il proprio organico, perdendo elementi importanti come l’alzatrice Alice Bernardeschi e la centrale Ilaria Menon, entrambe passate alla Vbc Cremonese. La formazione toscana ha inserito diverse giocatrici Under 19, con l’eccezione delle alzatrici Martina Cantoni, classe 2006, ex Casalmaggiore e Roma, e Ania Ilic, classe 2000, oltre all’opposta austriaca Trunner. Confermato alla guida tecnica Giancarlo Chirichella.

I precedenti tra le due squadre sono due, entrambi disputati nella scorsa stagione e conclusi con altrettante vittorie della Pallavolo San Giorgio.

Il fischio d’inizio è fissato per sabato alle ore 18 al Palazzetto dello Sport di San Giorgio Piacentino, in viale Repubblica. A dirigere l’incontro saranno Alberto Vassena, della sezione di Pavia, e Gabriele Bruno Giannini, della sezione di Milano-Monza-Lecco. L’ingresso sarà libero.