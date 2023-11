Volley, Serie B – Il derby piacentino si tinge di giallonero: fa festa la Canottieri Ongina (3-0)

Un ritorno al successo e una tradizione che si rinnova. In serie B maschile, la Canottieri Ongina si riscatta subito dopo il ko di Sassuolo e lo fa superando 3-0 la Gas Sales Volley nel derby piacentino, tornato a distanza di molti anni.

La squadra allenata da Gabriele Bruni e Fausto Perodi si è imposta d’autorità, scavando il solco soprattutto in attacco (45% contro il 26 biancorosso) e con una prova collettiva, trascinata dal capitano Beppe De Biasi (10 punti) e con l’apporto di tutti, anche da chi partiva dalla panchina come gli ottimi ingressi del centrale Ousse e del laterale Di Tullio.

Con questo successo, la Canottieri Ongina sale a quota 10 punti e aggancia il sesto posto in classifica, rimanendo in scia alla quarta posizione.. Sabato alle 17 trasferta reggiana a San Martino in Rio, con l’Ama che attenderà i piacentini alla “Bombonera”.

CANOTTIERI ONGINA-GAS SALES 3-0

(25-20, 25-21, 25-15)

CANOTTIERI ONGINA: Ramberti 3, Maretti 6, Bertuzzi 4, Malvestiti 3, Miglietta 8, De Biasi B. 10, Rosati (L), Ousse 4, De Biasi M., Di Tullio 9, Tagliaferri 5. N.e.: Vega Herrera, Palazzoli, Sala (L). All.: Bruni

GAS SALES: Alessi 6, Gabellini 7, Rocca 7, Zlatanov 9, Imokhai, Artioli 2, Basso (L), Sapic (L), Emiliani, Zanellotti M., Barretta. N.e.: D’Angiolella, Zanellotti L., Nasi. All.: Barbon