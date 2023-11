Volley, Serie B – Domani è derby piacentino Canottieri Ongina-Gas Sales

E’ tempo di derby piacentino in serie B maschile, con i riflettori puntati sul palazzetto di via Edison a Monticelli d’Ongina, teatro domani alle 18 del match tra Canottieri Ongina e Gas Sales Volley, la formazione giovanile del club di Superlega. La sfida è valida come settima giornata d’andata del girone D e ripropone a distanza di tempo un duello che si era svolto anche in passato, vedendo in campo anche chi poi è diventato un campione come per esempio Matteo Piano. Oggi tra le speranze biancorosse c’è anche il figlio d’arte Manuel Zlatanov, schiacciatore sulle orme di papà Hristo.

In casa Canottieri Ongina, la sfida tutta piacentina vuole essere anche un momento di rilancio dopo il ko di Sassuolo contro la capolista Kerakoll (3-1). A parlare alla vigilia è il vice allenatore Fausto Perodi.

La classifica

Kerakoll Sassuolo 14, Viadana Volley 13, National Transport Villa d’Oro Modena, Kema Asola Remedello, Arredopark Dual Caselle 12, Ama San Martino 10, Volley Veneto Benacus, Canottieri Ongina, Modena Volley 7, Univolley Carpi 6, Gas Sales Volley, Malagoli Tensped 3, Moma Anderlini Modena 2.

Diretta

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.

