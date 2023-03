Volley, Serie B – La Canottieri Ongina ad Alba per difendere il secondo posto

Trasferta piemontese per la Canottieri Ongina, di scena domani (sabato) alle 21 ad Alba (Cuneo) contro la Mercatò nell’ottava giornata di ritorno del girone A di serie B maschile. Dopo il 3-0 interno nel big match contro l’Alto Canavese, la squadra di Gabriele Bruni ha conquistato il secondo posto solitario (l’ultimo utile in chiave play off), con tre punti di vantaggio sui rivali e ora cercherà di difendere il “tesoretto” negli ultimi sei incontri.

La classifica

Negrini Cte Acqui 50, Canottieri Ongina 48, Alto Canavese 45, Npsg La Spezia 38, Parella Torino 35, Pvl Cerealterra Ciriè 34, Mercatò Alba 28, Cus Genova, Sant’Anna Tomcar 25, Zephyr Mulattieri 23, Novi 21, Colombo Volley Genova 19, Fenera Chieri 76 18, Fas Albisola 11.

Diretta Facebook

La partita sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina Volley Canottieri Ongina.