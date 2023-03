Rugby, Lyons – Il programma del weekend bianconero: Top10 in casa della capolista Petrarca Padova

Sfida da brividi per i Lyons di Orlandi e Paoletti, che fanno visita alla capolista del Peroni TOP10, il Petrarca Padova campione in carica. L’occasione di giocare su un palcoscenico importante non impaurisce i bianconeri, che possono giocare a mente sgombra e a viso aperto contro i primi della classe. Appuntamento al “Plebiscito” di Padova alle ore 14.00 di domenica.

La squadra cadetta a Milano

Sfida cruciale per la Squadra Cadetta di Baracchi e Solari, che farà visita al CUS Milano Rugby, seconda in classifica nel girone Promozione di Serie C Lombardia. Dopo la sofferta sconfitta contro la capolista Cernusco i giovani leoni cercano il riscatto per rimanere nelle zone alte della classifica e inseguire ancora la promozione in Serie B. Calcio di inizio al “Giuriati” di Milano alle ore 12.30 di domenica.

L’Under 19 cerca la 10a vittoria in altrettante partite del Campionato Regionale Emilia Romagna, a sancire una vera stagione trionfale dei giovani Leoni. La decima fatica sarà sul campo del Romagna RFC a Ravenna alle ore 13.30 di domenica, con l’obiettivo di un clamoroso En Plein.

Torna in campo l’Under 17 di Salvetti e Zaini, che ospita il Rugby Pesaro sul campo di casa del Beltrametti 2 alle ore 12.30 di domenica. Dopo la grande vittoria di domenica scorsa i bianconeri cercano un’altra affermazione che li lancerebbe nella metà alta della classifica del Girone Elite di categoria, un risultato molto importante per i giovani leoni.

Sabato sarà la volta dell’Under 15, che prenderà parte a un torneo triangolare a Parabiago, ospiti del Rugby Parabiago insieme al Rugby Franciacorta.

Sabato alle ore 16.00 l’Under 13 scenderà in campo invece in una Festa del Rugby al Centro Sportivo “Mazzoni”, casa del Piacenza Rugby.

Domenica grande appuntamento anche per il Settore Propaganda, che con le squadre Under 7,9 e 11 parteciperà alla 10a edizione del Torneo “Capuzzoni” presso il centro sportivo “Siani” di Milano.

Il focus sul femminile

Momento decisivo della stagione per il Rugby Calvisano Femminile, nelle cui fila scendono in campo le ragazze seniores delle Pantere Lyons: dopo aver vinto la sfida di andata delle semifinali della Serie A Femminile, le giallonere cercano di chiudere i conti sul campo delle Spartan Queens ad Ancona nella giornata di domenica. Le nostre Pantere Lyons scenderanno in campo per tenere alta la bandiera del rugby femminile piacentino, con la grande occasione di giocare una finale di campionato in caso di vittoria.

In campo anche la squadra delle Pantere Lyons Juniores, che nella giornata di domenica parteciperà alle attività collaterali alla partita del Sei Nazioni Femminile che vedrà la nazionale Azzurra scendere in campo a Parma. Prima un allenamento collegiale con le Selezioni di categoria, poi il grande spettacolo del rugby internazionale da vivere in prima persona.