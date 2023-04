Volley, Serie B – La Canottieri Ongina all’esame-Parella Torino

Una sfida tosta ma che potrebbe valere un verdetto. Sabato alle 18 a Monticelli la Canottieri Ongina, seconda in classifica, prova a blindare i play off ospitando il Parella Torino, quarta forza del girone A di serie B maschile e avversaria della terz’ultima giornata di regular season. I gialloneri allenati da Gabriele Bruni (imbattuti fin qui in casa) hanno otto punti di vantaggio sull’Alto Canavese e possono incassare il pass per la post-season. Farlo, però, non sarà certo una formalità, vista la caratura dell’avversario piemontese.

Classifica

Negrini Cte Acqui 59, Canottieri Ongina 57, Alto Canavese 49, Parella Torino 44, Pvl Cerealterra Ciriè 40, Npsg La Spezia 38, Mercatò Alba 31, Zephyr Mulattieri 28, Fenera Chieri 76 27, Sant’Anna Tomcar 26, Cus Genova, Colombo Volley Genova 25, Novi 23, Fas Albisola 11.

Dove vedere

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.