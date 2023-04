Haiku Slam a Piacenza sabato 22 aprile la sfida nel cortile della Passerini Landi

Haiku Slam a Piacenza sabatto 22 aprile, la sfida è aperta nel cortile della Biblioteca Passerini Landi.

Organizzata dall’associazione Italo Giapponese Nichii Studio in collaborazione con il Comune di Piacenza, la Biblioteca Passerini landi, il centro per il libro e la lettura e la classe di giapponese del Liceo Gioia.

Gli Haiku presentati, debbono essere componimenti originali che sono giudicati dal pubblico che interviene all’appuntamento con una premizione finale per i primi tre classificati.

Haiku Slam a Piacenza

“L’idea dell’Haiku Slam è stata quella di togliere la poesia tradizionale dai suoi paludamenti tradizionali – ha spiegato la Presidente dell’associazione Italo Giapponese Nichii Studio Ornella Civardi – L’haiku Slam si svolge un po come si svolgevano una volta le gare di Rap”.

La giuria non vedrà coinvoliti intellettuali o scrittori, ma sarà chiamato lo stesso pubblico presente a esprimere un giudizio ad ogni componimento.

Che cos’è un Haiku

Nato in Giappone nel XVII secolo, “E’ una forma di poesia tradizionale giapponese brevissima fatta da tre versi di cinque, sette e cinque sillabe, la brevita impone una concisione di contenuto si elimina tutto il superfluo – ha raccontato Ornella Civardi – Si elimina tutta la retorica che normalmente associamo alla poesi tradizionale e si eliminano anche le grandi meditazioni sulla vita e sulla morte”

L’Haiku nasce da ll’osservazzione fulminea di un aspetto della natura, di un dettaglio umoristico, di uno stato d’animo.

In Giappone compongono Haiku fin da piccoli, senza sentirsi in dovere di creare dei capolavori, semplicemene per illuminare la quotidianità con un tocco di poesia.

Haiku Slam a Piacenza i Premi

Come in tutte le sfide, alla fine tra gli Haiku in gara vengono assegnati premi ai primi tre classificati, che ricevono una cena giapponese per due persone a testa.

Informazioni

L’ iscrizioni sono gratuite e si fanno fatte direttamente nel cortile della Biblioteca Passerini Landi, luogo dell’appuntamento sabato 22 aprile dalle ore 15,30. Le informazioni sono reperibili sul sito ufficiale dell’associazione Italo Giapponese Nichii Studio. Ingresso libero anche per il pubblico che sarà chiamato ad esprimere le proprie preferenze.