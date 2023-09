Volley, Serie B – La Canottieri Ongina cede anche nel test di Asola (3-1)

Stesso risultato per la Canottieri Ongina nel “test di ritorno” contro la Kema Asola Remedello, con i gialloneri di Gabriele Bruni battuti 3-1 ieri (giovedì) ad Asola dalla formazione mantovana, prossima avversaria in campionato in serie B maschile.

I piacentini hanno ceduto 27-25, 25-21, 25-20 i primi tre set disputati per poi aggiudicarsi la quarta frazione supplementare (15-25) giocata di comune accordo tra le due formazioni. Tra le note positive, lo stato di forma del centrale Mattia Bertuzzi, in grande spolvero già nel primo set (7 punti di cui 5 a muro).