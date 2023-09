Piacenza – Casatese, i biancorossi vogliono cancellare la sconfitta di Carate Brianza

Nemmeno il tempo di metabolizzare la sconfitta del turno infrasettimanale che il Piacenza di mister Maccarone ha già la chance di riscattarsi: i biancorossi cercheranno di tornare al bottino pieno nella gara interna che domenica pomeriggio, alle ore 15:00, li vedrà opposti alla Casatese.

Un campanello d’allarme?

Senza cadere in un inutile pessimismo è ovvio che il risultato di mercoledì qualche spia nel cruscotto della vettura biancorossa l’abbia pure accesa. Il tecnico ha definito questa come la migliore prova della sua squadra. In effetti a differenza dei primi due impegni in campionato il Piacenza ha aggredito la partita nel migliore dei modi. Dopo il gol subito però c’è stata grande difficoltà nel rendersi pericolosi. Le cose sono andate meglio nella prima parte della ripresa, dopo che lo stesso allenatore è tornato sui suoi passi, riassestandosi sul più consolidato 4-3-3. Nonostante questo, per la prima volta, il gol non è arrivato ed il Piacenza non è più stato in grado di riaprire la partita (leggi qui). Lo spazio per recitare il ruolo da protagonista in questa serie D c’è ancora, anche perché dopo tre gare non c’è nessuna squadra a punteggio pieno, ma è chiaro che bisogna tornare subito a vincere, voltando immediatamente pagina.

Nel frattempo a fare ritornare il sorriso al numero uno del club Marco Polenghi c’hanno pensato due nuovi soci: si tratta di Davide Zambianchi, che opera nel commercio di moto sportive ed Alessandro Losi, titolare della Losi costruzioni. Entrambi sono supertifosi del Piacenza ed hanno scelto di dare il proprio contributo al progetto.

Casatese, una squadra a caccia dell’exploit e della prima vittoria

Sconfitta dal Ponte Sanpietro e dal Caldiero Terme la formazione di Giuseppe Commisso è riuscita a strappare un punto nella gara interna con il Brusaporto, grazie alla rete di Andrea Romano che ha risposto a Castelli. Guai però a sottovalutare gli ospiti. La formazione di Castelnuovo è stata promossa in serie D nel 2020 e da allora ha sempre fatto ottimi campionati, classificandosi 4a nel 2020/2021 e 3a le due stagioni successive. Al “Garilli” gli ospiti proveranno ad accendere la propria stagione, magari facendo lo sgambetto ad una delle favorite. Servirà in poche parole un Piacenza attento, in grado di partire con l’atteggiamento giusto, ma anche pronto a replicare alle eventuali difficoltà, sfruttando meglio le doti offensive di cui innegabilmente gode.

La probabile formazione

Nonostante il tecnico stia lavorando su più situazioni, tra cui il 4-2-3-1, ad oggi il 4-3-3 sembra l’assetto tattico capace di garantire le maggiori certezze. Manca ancora Corradi a centrocampo, ma l’allenatore può affidarsi pressoché in toto all’undici che ha battuto la scorsa settimana il Villa Valle

Piacenza (4-3-3) Moro, Canale, Silva, Bauduin, Santella, Gerbaudo, Bachini, Andreoli, Ndoye, Recino, D’Agostino. All. Maccarone

Il turno di campionato

Domenica 24 settembre, ore 15:00 Brusaporto – Ciserano

Caldiero Terme – Tritium

Castellanzese – Villa Valle

Clivense – Pro Palazzolo

Club Milano – Desenzano

Crema – Arconatese

Legnano – Caravaggio

Piacenza – Casatese DIRETTA SU RADIO SOUND

Ponte San Pietro – Folgore Caratese

Varesina – Real Calepina