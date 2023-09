Baseball – Da domenica il Memorial Fontana: Piacenza deve difendere il titolo

Con l’organizzazione del Milano Baseball 1946, parte nel week-end la seconda edizione del Memorial Robert Fontana con Piacenza Baseball in veste di detentore in forza del successo ottenuto nella prima edizione.

Torneo U23

Trattasi di un interessante torneo U23 al quale hanno aderito dieci squadre del Nord-Italia, suddivise in due gironi da cinque. I biancorossi fanno subito i conti col derby contro Codogno, in programma domenica alle 15 sul diamante lodigiano. Le altre squadre del girone sono Brescia, Old Rags Lodi e Collecchio (PR). Si tratta di un torneo itinerante che vivrà la sua fase finale a fine ottobre al diamante Kennedy di Milano. Il Piacenza sarà rappresentato da una compagine piuttosto giovane formata prima di tutto dai piacentini che nella corrente stagione hanno disputato il campionato U18 in prestito a Brescia.

A questi si aggiungeranno alcuni rinforzi dal Poviglio, società con la quale è stato siglato, per la corrente stagione, un accordo di collaborazione che ha già portato alcuni giovani reggiani a vestire la casacca biancorossa in un paio di uscite in serie B (la squadra maggiore del Poviglio si è brillantemente salvata per il secondo anno consecutivo in serie A).

Un appuntamento importante, fatto di almeno quattro partite (le prime due di ogni girone accederanno alle semifinali), nel corso del quale i tecnici avranno gli occhi puntati in particolare su alcuni dei giovani prospetti che potrebbero entrare in pianta stabile nel Piacenza edizione 2024. L’avversario di turno, come detto Codogno, non farà sconti e si presenta tra le favorite potendo attingere dalla giovane rosa capace di ottenere la salvezza in serie A.

Coppa Emilia

Antipasto al Memorial Fontana saranno gli incontri di Coppa Emilia che attendono sabato le altre due giovanili piacentine: l’U15 ospita al De Benedetti (ore 16) il Poviglio mentre l’U12, sempre alle 16, è in trasferta a Parma in casa della Crocetta.