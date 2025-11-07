Volley, Serie B – La Canottieri Ongina cerca continuità: arriva Soliera

A caccia di continuità. Domani (sabato) alle 18 a Monticelli la Canottieri Ongina (5 punti) sfiderà la Tecnoarmet Soliera (6) nella quinta giornata del girone B di serie B maschile. La squadra di Gabriele Bruni è reduce dalla bella vittoria al tie break a Sassuolo (prima affermazione esterna della stagione) e ora insegue il bis casalingo (dopo il 3-0 contro la Ferramenta Astori) sfidando la matricola modenese.

“Da Sassuolo torniamo con due punti e la consapevolezza di dover migliorare, siamo una squadra che deve necessariamente fare alcuni step per poter avere un gioco più fluido e una qualità migliore. Lo sapevamo dall’inizio, purtroppo essendo una squadra giovane dal punto di vista della composizione è uno scotto da pagare. Soliera è una neopromossa, ma che si è ben attrezzata per affrontare la serie B, contando su giocatori di categoria. Bellei è un palleggiatore ex Viadana e Spezzano, l’opposto Benincasa ha giocato alla Villa d’Oro, mentre in banda ci sono Bertoli e Brizzi ex Viadana e San Martino, giocatori interessanti e già con un vissuto in categoria. Al centro spazio a Battilani e Viola oltre a Ferrari, altro ex Villa”.

Quindi aggiunge

“Noi dobbiamo avere la consapevolezza di non poter scendere sotto una certa soglia di attenzione altrimenti ci complichiamo la vita. Sabato scorso sotto 1-0 e 2-1 abbiamo sempre proposto una pallavolo di concentrazione, che non sempre basta per vincere ma che permette di affrontare le partite in un certo modo, un aspetto che stiamo ricercando dall’inizio della stagione”.

Classifica

Beca Tensped 12, Tipiesse Cisano 9, Pallavolo Cremonese, Zotup Scanzorosciate, Kerakoll Sassuolo 8, Mo.Re. Volley 7, Vero Volley Monza, Tecnoarmet Soliera150 6, Canottieri Ongina 5, Modena Volley 4, National Trasports Villa d’Oro Modena, Team Volley Cazzago Adro, Ferramenta Astori 3, Motta&Rossi Asola Remedello 2.

