Controlli in zona stazione, foglio di via per un pluripregiudicato e autore di aggressioni

Questa settimana la Questura di Piacenza unitamente al Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, ha predisposto con apposita ordinanza due servizi straordinari di controllo del territorio.

I controlli hanno riguardato sia le zone del centro cittadino sia le zone periferiche, in particolare la zona del mercato oltre a quella Stazione Ferroviaria. Proprio davanti alla Stazione Ferroviaria hanno proceduto al controllo di due individui sospetti.

Uno dei due, un cittadino tunisino diciottenne, da controllo ai terminali, è risultato essere pluripregiudicato per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di porto abusivo di coltelli.

Lo stesso, in regola sul territorio nazionale e residente a Lodi, era stato denunciato dalla locale Squadra Mobile ad aprile 2025 per due aggressioni commesse a Piacenza ai danni di connazionali, nell’ambito verosimilmente di una controversia legata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo, che era stato deferito per lesioni aggravate, porto abusivo di coltello e minacce, dopo le aggressioni era scomparso dal piacentino.

Il Questore di Piacenza pertanto ha immediatamente irrogato a suo carico la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio per 3 anni, riconoscendone la pericolosità sociale e per evitare che possa commettere ulteriori reati nel nostro territorio.

I due servizi hanno portato complessivamente all’identificazione di 129 persone, di cui 54 con precedenti.

