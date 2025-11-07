Volley, Serie B1 – La Pallavolo San Giorgio prova a sgambettare il Volley Team Bologna

La sconfitta, se pur a testa alta, a Campagnola Emilia contro l’Osgb non ha scalfito l’entusiasmo in casa Pallavolo San Giorgio pronta a sfidare il Volley Team Bologna per muovere la classifica e staccarsi dalle zone pericolose. Le due formazioni provengono da un percorsi opposti, il team di coach Matteo Capra ha vinto la prima partita contro Scandicci e perso le tre successive, sempre per 1-3, mentre le rossoblù, persa la partita d’esordio ad Ostiano, ha infilato tre vittorie consecutive, salendo al quarto posto in classifica, dietro alla capolista Ravenna ed al duo formato da Campagnola Emilia e Valdarno.

La partita tra la Pallavolo San Giorgio ed il tema felsineo è una sfida tra Davide contro Golia, visto il numero degli abitanti, 5.593 contro 390.734, e per storicità dei sodalizi. Nelle ultime stagioni il Volley Team Bologna ha conquistato due promozioni in A2 e due Coppe Italia di categoria, rinunciando a partecipare alla seconda categoria nazionale.

Le avversarie

Il team rossoblù, allenato da Fabio Ghiselli, è rimasto parzialmente invariato con le colonne portanti del gruppo l’alzatrice Federica Saccani, le schiacciatrice Sofia Taiani e Camilla Bongiovanni e le centrali Camilla Neriotti e Rebeka Fucka (figlia del cestista Gregor e gemella di Tatiana, giocatrice di Giorgione). L’innesto più importante è quello della schiacciatrice Greta Pinali (gemella dell’azzurro Giulio), bolognese doc, reduce da stagioni importanti a Cesena ed Offanengo, con cui ha conquistato la promozione in A2 nel 2022, e del posto 3 Arianna Giorgio da Vallefoglia (serie A1) mentre l’organico è completato da giovani interessanti come Irene Carnevali, Letizia Dall’Olmo Casadio, Maria Sawa, Alessia Govoni, Alessia Cavalli ed Anita Meli.

Fischio d’inizio alle ore 18 presso il palazzetto dello sport in viale Repubblica a San Giorgio Piacentino (Pc). Dirigeranno l’inconto i signori Federico Ferrara e Francesco Mischi della sezione Fipav di Verona. Ingresso gratuito e la gara sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube di Obiettivo Volley.

Classifica

Ravenna 12 punti; Osgb Campagnola, Valdarno 10; Bologna 9; Ripalta Cremasca, Fantini Folcieri Ostiano 7; Forlì, Centro Volley Reggiano, Montesport 6; San Giorgio, Moma Anderlini, Pall. Scandicci, 3; Cesena, Riccione 1.

