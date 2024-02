Volley, Serie B – La Canottieri Ongina cerca il riscatto contro il Volley Veneto Benacus

Obiettivo riscatto per la Canottieri Ongina, di scena domani (sabato) alle 18 a Monticelli contro il Volley Veneto Benacus nella seconda giornata di ritorno del campionato di serie B maschile (girone D). La formazione allenata da Gabriele Bruni e Fausto Perodi, attualmente quinta in classifica con 22 punti, ha iniziato il girone di ritorno con il ko a domicilio di Viadana (3-0) e ora attende i veronesi, ottavi a cinque lunghezze di distacco e vincitori in tre set all’andata a Bardolino.

La classifica

National Transports Villa d’Oro Modena 33, Kerakoll Sassuolo 32, Viadana 30, Arredopark Dual Caselle 27, Canottieri Ongina 22, Kema Asola Remedello 20, Modena Volley 19, Volley Veneto Benacus 17, Malagoli Tensped 15, Ama San Martino 14, Univolley Carpi 12, Moma Anderlini Modena 7, Gas Sales Volley 4.

Dove vedere la partita

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.