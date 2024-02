Rugby – I Lyons vogliono tornare a vincere sul campo del Vicenza

Il momento della verità è giunto: i Lyons non possono permettersi di sbagliare l’appuntamento di sabato 17 febbraio sul campo del Rugby Vicenza, ultimo in classifica e a secco di vittorie. Con una affermazione in trasferta i Leoni scavalcherebbero il Mogliano al 7° posto in classifica, posizione fondamentale per la permanenza in Serie A Elite.

Il Vicenza degli allenatori Cavinato e Minto è in caccia della prima vittoria stagionale, in un’annata che si è rivelata oltremodo difficile per i Rangers. Due soli punti conquistati in classifica costringono i biancorosso all’ultimo posto in graduatoria, e con le speranze di salvezza ormai ridotte al minimo. Anche per i vicentini sarà una vera e propria ultima chiamata, per restare in coda a Lyons e Mogliano, che ora godono di 15 punti di vantaggio.

In casa Lyons si sente l’aria del grande giorno, come conferma l’Head Coach Bernardo Urdaneta

“Dalla partita di Viadana usciamo con conferme importanti riguardo l’atteggiamento, la carica agonistica e la voglia di lottare. A parte le due mete subite, arrivate su azioni estemporanee e fortunose, abbiamo messo in campo una grande difesa, anche in situazioni critiche, che ci hanno tenuto in partita contro la miglior squadra del campionato.

Ci è mancata precisione in attacco e nel gioco al piede, situazioni su cui abbiamo lavorato in settimana e che abbiamo corretto. Lavoriamo da inizio anno per giocare partite decisive come questa, e ci faremo trovare pronti: non accetteremo nessun verdetto diverso da una vittoria”.

Tutto pronto quindi per l’incontro di sabato alla Rugby Arena di Vicenza, che sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma streaming di DAZN. Calcio di inizio alle ore 14.30.