Volley, Serie B – La Canottieri Ongina conferma il giovane libero Matteo Sala

Un altro talento del territorio al servizio della causa giallonera. La Canottieri Ongina annuncia la conferma del giovane libero Matteo Sala, piacentino classe 2004 al secondo anno del sodalizio di Monticelli.

“Sono molto felice della conferma perché significa che ho lavorato bene durante lo scorso anno e la società ha fiducia verso di me anche per la prossima stagione. La Canottieri Ongina è per me un ambiente estremamente stimolante e nel quale mi sono trovato molto bene con tutti, sia con la squadra sia con tutti gli altri componenti della società. Conosciamo le ambizioni di Monticelli riguardo la prossima stagione, secondo me la squadra allestita quest’anno può competere in un campionato sempre difficile come quello della serie B. Nella prossima stagione voglio proseguire il mio percorso di crescita ed essere il più possibile di aiuto per la squadra attraverso soprattutto il lavoro quotidiano in palestra”.